F1 Azerbaijan, Qualifiche: splendida pole della Ferrari di Leclerc

E’ terminato il turno di qualifiche della F1, utile per stabilire l’ordine di partenza del GP di domenica sul circuito di Baku.

Dopo una prima e unica sessione di prove libere dell’Azerbaijan che ha visto primeggiare la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all’altra RB19 di Sergio Perez, è tempo di qualifiche. In questa occasione, esordio del nuovo format, con un turno suddiviso in tre fasi per decretare l’effettivo poleman dell’evento domenicale.

Qualifiche F1 a Baku, si parte

Semaforo verde e subito si lanciano Alpine e Williams, seguiti dagli altri, tutti su gomme soft. Il primo crono del pomeriggio è dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas con un 1’43″464. Neanche il tempo di godersi la posizione che le McLaren, prima di Piastri, poi di Norris si avvicendano al vertice. Dopo un’incursione di Leclerc in vetta, arriva Verstappen con un 1’41″887.

Bloccaggio e testacoda dell’Alfa di Guanyu Zhou. A 10″25 dalla fine è Nyck De Vries a finire dritto contro le barriere e a far sventolare la bandiera rossa. Magnussen intanto lamenta noie elettriche come nelle libere 1.

Nella pausa, Verstappen viene indagato per unsafe release. Nemmeno il tempo di ripartire e dopo tre minuti è di nuovo red flag. L’Alpha Tauri di Gasly è finita a muro. Rischio anche per Sainz che va in testacoda.

Al restart Mad Max piazza un 1’41″398. Alla bandiera a scacchi, l’olandese viene scalzato dalla Ferrari di Charles. Alonso su Aston Martin terzo. Eliminati Zhou, le due Haas di K-Mag e Hulkenberg, Gasly e De Vries.

Si riparte per la seconda tranche. Alo è il primo a fermare il cronometro. 1’41″131 per Checo che svetta sul Samurai e la Mercedes di Russell. A sette minuti dalla fine la coppia Red Bull è al comando sulla Ferrari #16. A rischio Sainz e le papaya.

Carlos sale al quinto posto ed è provvisoriamente salvo. 1’41″037 per Charles che si prende la scena. Mad Max non ci sta e alla bandiera a scacchi rimette le cose in ordine con un 1’40″822. Secondo resta Leclerc, quindi Perez.

Clamorosa eliminazione di Russell, assieme ad Ocon, Bottas e alle due Williams di Albon e Sargeant. Hamilton salvo per appena quattro millesimi.

La fase decisiva della qualifica

Via via i piloti si lanciano per gli ultimi cruciali momenti. Gli energetici partono in vantaggio, ma tutto può succedere su un circuito cittadino. 1’40″445 per il campione in carica. Mentre George osserva dal box Mercedes, Ham per adesso non si scosta dalla quinta piazza.

Le Aston Martin per la prima volta dall’avvio del campionato 2023, sembrano meno in forma della Rossa. Tutto merito del lavoro fatto durante il mese avuto a disposizione? 1’40″203 per il #16.

Ed è sua la pole position sul Caspio. La Ferrari torna ad essere competitiva almeno sul giro secco dopo le difficoltà accusate nei precedenti round. Secondo posto per Verstappen, a precedere il collega di marca Perez. Quarto a ben otto decimi Sainz, il quale ha fatto appena meglio di Hamilton. Nascosta la verdona con Alonso solamente sesto e Stroll nono. Settima la papaya di Norris, davanti alla AT04 di un buon Tsunoda. Chiude la top ten Piastri su MCL60.