Perché alcune auto vecchie hanno la marmitta che scoppietta? Spiegato il fenomeno

Vi sarà senza dubbio capitato di incappare in alcune auto che producono curiosi rumori dalla marmitta, ed ora ne capiremo il motivo.

Oggi vi parleremo di un fenomeno curioso, quello che riguarda la marmitta di alcune auto che producono un curioso fenomeno, andando così a scoppiettare. Si tratta di un qualcosa che riguarda soprattutto le vetture più vecchie, quelle che fanno uso di motori più attempati e che sono sicuramente meno raffinate nella meccanica rispetto a quelle di oggi.

Tuttavia, la marmitta può scoppiettare anche nella auto più potenti, ed è un fenomeno che è del tutto normale, e che non si verifica necessariamente in caso di problemi tecnici. A questo punto, è bene andare a cercare di comprendere per il meglio questo curioso evento, che scatena rumori, in alcuni casi, anche fastidiosi, ma che sono molto frequenti.

Auto, ecco perché alcune scoppiettano

Non è facile spiegare il motivo per cui la marmitta di alcune auto, ma anche di certi tipi di moto, può arrivare anche a scoppiettare, ma una risposta che ci sembra favorevole in tal senso è arrivata dal sito web “Quora.it“, che è più che altro un blog nel quale ci si scambiano opinioni sul mondo dei motori. Un utente ha fatto la domanda che è la base del nostro articolo, e qualcuno è riuscito a trovare una risposta che sembra più che valida.

In sostanza, si tratta di un fenomeno causato dal fatto che il motore può inviare dentro lo scarico una nube di carburante incombusto, che va ad esplodere letteralmente nel momento in cui arriva il gas di scarico alle alte temperature. Con i vecchi motori a combustione, questo era un fenomeno che accadeva spesso quando si andava ad usare il freno motore, ma che può avvenire anche in altri casi. Se lo sentite, non vi dovete preoccupare di nulla.