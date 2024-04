Dramma per questa Lamborghini: l’incidente la riduce in rottami (VIDEO)

Una Lamborghini è stata del tutto sventrata in un pazzesco incidente, e le immagini che vedrete sono assurde. Ecco cosa è accaduto.

Possedere una Lamborghini è una grande responsabilità, dal momento che, come nel caso della quasi totalità delle supercar, non si tratta di un’auto qualunque, ma di un gioiello che è dotato di prestazioni fuori dal comune. Proprio per questo motivo, occorre essere dotati di doti di guida di un certo livello per riuscire a domarla, soprattutto se la si vuole portare al limite, cosa che sulle strade urbane non andrebbe comunque fatto.

Purtroppo però, capita spesso che questi bolidi finiscano nelle mani più sbagliate in assoluto, andando ad innescare incidenti ed attimi di terrore vero e proprio. Qualche tempo fa vi avevamo parlato di un incidente terribile che aveva visto come protagonista una Ferrari, in una galleria in Turchia, che si è schiantata in galleria ad oltre 200 km/h, per fortuna senza lasciare vittime. In questo caso, la protagonista in negativo è proprio una Lamborghini, e pare proprio che non ci sia niente da fare e che le speranze di riportarla in buone condizioni siano nulle.

Lamborghini, la Gallardo viene distrutta

La brutta vicenda che vi raccontiamo oggi è stata narrata sul sito web “Motor-ElPais.com“, dove sono state mostrate le immagini di una Lamborghini Gallardo distrutta da un crash in Cina. In base a quello che si è appreso, la supercar della casa di Sant’Agata Bolognese sarebbe scivolata contro un palo, che è andata a sventrarla, causando dei danni che potrete valutare voi stessi in base a questa drammatica immagine.

In base a quel poco che si è potuto apprendere, colui che era al volante è stato miracolato, avendo riportato solo delle lievissime ferite, e vedendo questa immagine, non si riesce davvero a comprendere come abbia fatto a non lasciarci le penne. A quanto si è capito, l’uomo stava circolando ad altissima velocità per le strade di Pechino, sino al momento in cui non ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi sul palo.

Robustes les poteaux à Beijing, ou est-ce la Lamborghini qui est made in China🇨🇳!?🤭😅 pic.twitter.com/R1voa3I0vN — Fouad Cmoi (@Fouad6iemCompte) April 12, 2024

Il video completo di quanto accaduto è disponibile su svariati social, ma vi anticipiamo che non è stato ripreso l’attimo esatto dell’impatto. Per fortuna, l’uomo alla guida ne è uscito quasi del tutto indenne, mentre la Lamborghini è del tutto distrutta e non sarà possibile riuscire a ripararla. Di certo, l’ormai ex proprietario avrà imparato per bene la lezione.