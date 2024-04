Maserati, la trovata è geniale: sentite cosa si sono inventati per le auto elettriche

La Maserati sta vivendo una fase piuttosto delicata della sua storia, ma la novità non potrà far altro che migliorare gli affari.

Il momento è delicato per il mercato dell’auto, con tanti costruttori, seppur storici e che hanno sempre prodotto auto di alto livello, che stanno facendo molta fatica. La Maserati è uno di questi, e molti lavoratori sono stati mandati in cassa integrazione, soprattutto nella sede di Modena, dove troviamo anche gli stabilimenti principali della casa del Tridente.

Di certo, la decisione di passare a produrre un gran numero di auto elettriche non ha giovato, e la cosa non sorprende riflettendo sulla grave crisi di vendite che affligge le BEV, in particolar modo, alle nostre latitudini. Nelle prossime righe, vi daremo conto di una grande trovata che la Maserati è pronta a presentare sulle sue auto elettriche, in modo da riprodurre il motore di un V8 termico, cosa che potrebbe attirare quanti più clienti possibile, soprattutto tra i puristi delle quattro ruote.

Maserati, ecco il sound per le sue vetture elettriche

Si parla molto di quello che è il sound assente che riguarda le auto elettriche, e che rappresenta un problema non da poco da affrontare per chi ha sempre prodotto supercar, basandosi su un rumore inconfondibile proveniente dai motori termici. Ebbene, la Maserati si è organizzata per riprodurre il sound del motore V8 per la propria gamma ad emissioni zero, in modo da rendere meno drammatico il distacco. L’ultima nata, la GranCabrio Folgore, che è stata svelata di recente, ha una configurazione a triplo motore elettrico, e tocca i 290 km/h di velocità massima.

Ebbene, lei è la prima auto elettrica a conservare il sound del motore V8, che, secondo la casa del Tridente, è in grado di fornire una connessione unica tra la vettura e colui che si trova al volante, offrendogli sensazioni uniche. Il sound che riproduce quello del motore termico è stato definito Suono Folgore, in modo da creare un certo contatto con quello che è il nome dell’auto.

Se basterà per risollevare le vendite della Maserati e dare credibilità alle supercar elettriche lo vedremo con il tempo, ma è chiaro che si tratta di un netto passo in avanti. In base a ciò che ci è noto, anche la prima Ferrari alimentata a batteria avrà un sound inconfondibile, che si ispirerà ai motori V12, e che promette di far sognare gli amanti del prodotto di alta qualità.