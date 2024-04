Ayrton Senna, che “regalo” per i suoi tifosi: è unica nel suo genere e costa una fortuna

Il tre volte campione del mondo, Ayrton Senna, ha lasciato un eredità unica in Formula 1. Ora la sua mitica Honda è in vendita.

I successi di Ayrton Senna sono legati a filo doppio con i traguardi ottenuti in F1 dalla Honda. La casa di Tokyo, proprio come oggi sta facendo con Max Verstappen, portò nell’Olimpo il campione brasiliano. I trionfi del nativo di San Paolo con la McLaren furono tanto merito dei motori elaborati in Giappone. Ayrton Senna ha corso in Formula 1 tra il 1984 e il 1994, vincendo tre campionati del mondo con la McLaren nel 1988, 1990 e 1991.

L’incidente fatale del 1° maggio al volante della Williams, come raccontato dal tecnico Adrian Newey, ha privato gli appassionati di una sfida epica con il giovane Michael Schumacher. I due avevano tanto in comune sul piano dell’attenzione al fisico. Entrambi avevano l’obiettivo di eccellere, trattando il proprio corpo come un tempio. Nella vita privata il brasiliano era un gentlemen con la passione per lo sport in generale. Il pallino dei motori era sempre presente nella sua vita.

La Honda NSX, ai tempi, divenne l’anti-Ferrari. A quasi 30 anni dall’addio del campionato, in quel tragico Gran Premio di San Marino del 1994 sul circuito di Imola, c’è una notizia che farà battere il cuore ai suoi fan. La leggendaria NSX, appartenuta al fenomeno brasiliano, è stata messa in vendita. L’auto, che ha 39.100 miglia sul contachilometri, è disponibile sul sito specializzato Auto Trader.

Honda, la vendita record dell’auto di Senna

L’attuale proprietario della supercar giapponese è Robert McFagan dell’East Sussex. McFagan, come riportato sul DailyMail, ha dichiarato: “Ho comprato l’auto nel 2013 durante un viaggio in Algarve, in Portogallo, e da allora è rimasta orgogliosamente nella mia tenuta nell’East Sussex. È stato un vero piacere possedere quella che è una delle auto più famose appartenuta ad una vera leggenda dello sport e l’emozione di guidare l’auto di Senna non svanisce mai“.

Robert McFagan è un fan di Ayrton. La NSX rossa, ai tempi, era stata regalata dalla Honda al campione. C’era un accordo commerciale e Senna, nella vita privata, usava spesso la vettura. E’ stato fotografato con la sportiva giapponese durante i suoi soggiorni in Portogallo. In alto, nel video del canale YouTube Ayrton Senna do Brasil, potete osservare il famoso tacco-punta di Ayrton in pista. La Honda NSX del brasiliano è in vendita a 500mila sterline, ovvero 581mila euro circa.