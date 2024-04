Porsche a meno di 5mila euro: la proposta vi lascerà senza parole

La Porsche ha scelto di lanciarsi anche in altri business. Quello che vedrete in basso lascerebbe a bocca aperta anche il creatore del marchio.

La casa di Stoccarda è tra i brand più prestigiosi al mondo. La potenza delle sportive tedesche del Cavallino, impreziosita da un design sinuoso ed inimitabile, è diventato un marchio di fabbrica mondiale. Le Porsche hanno affascinato giovani, bambini, donne e ed anziani. Il design curvoso è stato imitato da tanti competitor ma con scarsi risultati.

La gamma negli anni si è allargata anche ad altri prodotti di estrema qualità. Sono arrivate in strada vetture di ogni tipo: elettriche, crossover e SUV. La Porsche ha cambiato volto da quando è entrata nell’universo Volkswagen. I conti erano in rosso, ma grazie alla Cayenne e al rilancio di vecchie glorie del passato sono state create vetture strepitose. Oggi la gamma è piuttosto estesa e i conti viaggiano come una 911 GT3 sul tracciato del Nurburgring.

L’elenco delle proposte del brand si è ampliato ora con l’introduzione di almeno 3 sedie di design non destinate all’uso in un abitacolo. I tecnici della Porsche si sono alleati con gli specialisti di Vitra. In Svizzera sono stati prodotti dei mobili di design spettacolari che soddisfano le esigenze di privilegiati collezionisti di oggetti di qualità. Sapete quanto costa fare 100 km con un’auto ad idrogeno? Rimarrete senza parole.

Novità Porsche a meno di 5mila euro

All’evento milanese “The Art of Dreams” è stato incorporato, nel design delle sedie, il DNA Porsche. E’ stato scelto un tessuto chiamato Pepita che presenta un motivo pied de poule con piccoli quadrati connessi da strisce diagonali, proposto inizialmente come optional sulla Porsche 356 e in seguito sulla 911. Si tratta di un materiale straordinario usato nei veicoli Porsche. Ha fatto capolino sulle 911 Sport Classic da collezione lanciate nel 2022.

La prima sedia Vitra per il brand Porsche è stata battezzata “Eames Plastic Side Chair Pepita Edition”, ed è in sostanza una scocca sagomata bianca su una base in acero nero, dove abbonda il materiale Pepita sul sedile e sullo schienale. Si tratta di un modello in edizione limitata, con sole 1.963 unità realizzate al prezzo di 911 euro ciascuna. Un numero non casuale.

La sedia più lussuosa della collezione si chiama “Repos”. E’ venduta online al prezzo di 5.179 dollari (tasse escluse) ovvero 4.843 euro in sole 99 unità. La casa di Stoccarda ha deciso di venderle sul suo sito online a partire dal 22 aprile. Cosa aspettate?