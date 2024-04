F1, arriva l’annuncio della Red Bull su Newey: gelati i tifosi della Ferrari

Il mondo della F1 è stato scosso dalla notizia che riguarda l’addio di Adrian Newey alla Red Bull, ma ora emergono nuovi particolari.

Una vera e propria bomba è esplosa in F1 nel pomeriggio di giovedì 25 di aprile, proprio quando nessuno si aspettava più una notizia simile. Secondo quanto riportato da “Auto Motor und Sport“, Adrian Newey avrebbe intenzione di lasciare la Red Bull alla fine del 2025, ed altre fonti hanno riportato che il geniale progettista britannico avrebbe già informato il team di Milton Keynes della sua scelta. Un fulmine a ciel sereno, sicuramente collegato al caso Christian Horner.

Nelle ultime settimane, le polemiche sul team principal si erano sgonfiate, e tutto lasciava presagire ad una risoluzione pacifica della vicenda, con Max Verstappen e Newey tranquillamente ai loro posti. Ed invece, per quanto riguarda il progettista più vincente della storia della F1 le cose sarebbero cambiate, ma c’è un ostacolo da superare. La Ferrari, grande favorita per l’ingaggio di Adrian, deve affrontare un problema non da poco.

F1, ecco cosa può accadere nel futuro di Adrian Newey

Tra Adrian Newey e la Red Bull vige un contratto in essere che è stato firmato nell’estate del 2023, e che è munito di diverse clausole, le quali potrebbero non rendere così semplice la sua uscita dal team di Milton Keynes, che sta dominando la F1 attuale. Si dice che sia presente una clausola di uscita che gli impedirebbe di legarsi ad una nuova squadra almeno sino al 2027, dal momento che va considerato anche il periodo di gardening obbligatorio, al quale tutti gli ingegneri sono sottoposti quando cambiano una squadra.

Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della Red Bull e del genio dell’aerodinamica, un uomo capace di rivoluzionare il mondo della F1, che potrebbe essere diretto verso la Ferrari o l’Aston Martin. In ogni caso, ci sarà da capire quanto c’è di vero in questa clausola, che potrebbe costringere la sua nuova squadra a dover aspettare parecchio prima di usufruire del suo talento tecnico.

La Ferrari è al momento la favorita per il futuro di Newey, dal momento che rappresenta una sfida emozionante, con il pensiero di poter riportare al top il Cavallino dopo tanto tempo che non può non affascinarlo. L’Aston Martin, invece, gli darebbe la possibilità di non muoversi dalla sua amata Inghilterra, firmando un contratto che, in base alle indiscrezioni, gli garantirebbe 100 milioni di euro in quattro anni.