Audi, ecco il nuovo bolide elettrico: le immagini fanno sognare i fan

In casa Audi si lavora ad un nuovo progetto, che dovrebbe fare il proprio esordio nel 2025. Andiamo a vedere di che auto si tratta.

Per il mondo delle auto elettriche, il tanto atteso boom di vendite, non accenna a palesarsi. In Italia c’è una quota di mercato di appena il 2,9%, in calo rispetto al già misero 4% del 2023. Tuttavia, i costruttori continuano ad investire in questa tecnologia, con l’Audi che sta effettuando dei test molto importanti su una nuova BEV, il cui debutto è atteso per il prossimo anno.

Va precisato che la casa di Ingolstadt, qualche settimana fa, ha fatto sapere che proseguirà anche a spingere su motori termici ed ibridi, mentre in origine, avrebbe dovuto produrre solo auto elettriche a partire dal 2026, tranne che per le più sportive, performanti e costose auto della gamma RS. Nonostante questo, l’Audi non abbandona l’elettrico e si avvicina il lancio di un nuovo gioiello, che a livello di design ha già conquistato tutti. Vediamo tutte le sue caratteristiche.

Audi, ecco la e-tron GT 2025 nel corso dei test

L’Audi ha nella gamma già diverse auto elettriche, e la più prestazionale è senza dubbio la e-tron GT, che è molto legata alla Porsche Taycan, essendo anch’essa un prodotto del gruppo Volkswagen. Ebbene, la vettura di Ingolstadt è pronta per un facelift che debutterà nel 2025, con le immagini che la ritraggono in questo video, pubblicato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, che ne sono una conferma ulteriore. Come potete vedere, tutta la parte bassa del frontale è provvista di livrea camouflage, ma anche quella delle fiancate.

La vettura sta attualmente svolgendo dei test in Scandinavia, con le principali novità che riguardano un nuovo design della parte anteriore, ma anche al posteriore e sui fari ci saranno aggiornamenti.

Inoltre, alcuni esperti parlano della possibile introduzione di un nuovo diffusore, in modo da ottimizzare la ricerca dei flussi d’aria e di aumentare il carico aerodinamico, cosa fondamentale su un’auto elettrica, che a livello di peso è messa peggio rispetto ad una termica, ed occorre per questo trovare più downforce.

Inoltre, è possibile immaginare che la capacità della batteria della nuova Audi e-tron GT crescerà da 93 a 105 kWh, come già accaduto per la Taycan aggiornata e che ha debuttato nei mesi scorsi.

La potenza attuale di questa vettura è di ben 530 cavalli se si utilizza uno speciale boost, altrimenti si attesta sui 476. Vedremo se anche da questo punto di vista verrà proposto o meno un powertrain aggiornato, e lo scopriremo tra qualche mese.