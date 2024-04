Auto, adesso è allarme: scatta il richiamo del modello per un motivo clamoroso

I richiami auto sono sempre più frequenti, ed ora è un modello di un noto marchio che deve fare i conti con un guasto da risolvere.

Viviamo in un’epoca che è del tutto dominata dalla tecnologia, che ha influenzato e non poco anche il mercato dell’auto. Tuttavia, a volte possono verificarsi dei problemi che in passato erano sconosciuti, causando delle situazioni di notevole pericolo. Per questo, i costruttori sono sovente costretti a richiamare le loro vetture, a volte anche con controlli di massa, che riguardano migliaia di macchine.

Per i clienti è un disagio non da poco, ma lo è anche per le case stesse, che sono costrette a riparare le auto ed a correggerne i difetti sobbarcandosi le spese degli interventi. Nelle prossime righe, vi parleremo di quello che è il richiamo più recente, che è stato annunciato in questi giorni e riguarda un gran numero di vetture. Il problema da risolvere non è di poco conto, ma è sempre meglio prevenire piuttosto che curare.

Auto, è stata richiamata la Kia Sorento

Sul sito web “Autoevolution.com“, è stata resa nota una notizia non certo positiva per un noto marchio, che in Europa sta ottenendo un grande successo. Infatti, un folto gruppo di Kia Sorento è stato richiamato per via di un cablaggio a motore del servosterzo che potrebbe essere stato montato in modo errato. Questo potrebbe causare un malfunzionamento del sistema, che potrebbe aiutare in maniera minore il conducente, sino a bloccarsi del tutto, creando una situazione di forte pericolo per gli occupanti del veicolo.

Il fornitore del cablaggio è l’azienda MDPS, per cui, una ditta esterna alla casa della Corea del Sud, che ha informato la Kia stessa del malfunzionamento, invitando i vertici ad occuparsi del richiamo. Secondo quanto emerso, la divisione americana della Kia avrebbe iniziato ad indagare su questo difetto già dal 7 di febbraio scorso, e pare che sia anche emersa una notizia non troppo positiva. Infatti, Kia America avrebbe scoperto che negli USA si sono già verificati due incidenti a causa di questo guasto.

A questo punto, si è deciso di intervenire, ma a differenza di altri tipi di richiami, che hanno coinvolto decine di migliaia di auto, quello della Kia Sorento è piuttosto contenuto. Si stiam che i veicoli sottoposti a richiamo siano 95, prodotti tra il 7 di gennaio ed il 28 di febbraio scorsi. A questo punto, ci auguriamo che non si verifichino altri problemi, e che il guasto venga riparato in fretta.