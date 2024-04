Mercedes prepara un nuovo bolide: le immagini fanno il giro del mondo

La casa di Stoccarda è impegnata in un rinnovo totale della gamma in vista della transizione elettrica. Nel 2026 sono pronti a calare un nuovo asso.

La Mercedes avrebbe dovuto fare all-in sulle auto elettriche, secondo gli annunci dei capi di qualche tempo fa, ma hanno deciso di prendersela più comoda. La rivoluzione arriverà ma a ritmi meno serrati. I progetti alla spina, in ogni caso, fioccano e dovrebbe svelare una versione elettrica del GLC, l’EQC.

Di base il modello termico non ha fatto faville a causa di un prezzo di listino molto elevato. A Stoccarda ragionano solo in una chiave di eccellenza e, insieme al GLC a 4 cilindri, hanno creato la versione elettriche che dovrebbe arrivare entro il 2026. Non è ancora chiaro se la casa automobilistica teutonica utilizzerà la sua prossima piattaforma modulare Mercedes-Benz (MMA) per applicazioni compatte o MB.EA per veicoli di medie e grandi dimensioni.

La nuova GLC alla spina è stata paparazzata. La serie 53, come è stata battezzata, per dimensioni dovrebbe diventare la competitor diretta della BMW iX3. La competitor bavarese ha sviluppato una X3 full electric basata sulla linea BMW Neue Klasse. La Mercedes non vuole rimanere con le mani in mano e ha portato la vettura per una prova sulla neve.

Mercedes, si scaldano le batterie

Il test drive è avvenuto vicino al Circolo Polare Artico. Insieme al SUV EQE 53 ha fatto capolino la GLC 53 EV con doppio pacco batteria. Il sistema con due motori elettrici è stato sviluppato dall’AMG. Si notano ampi dischi dei freni. L’auto elettrica si è lanciata a tutta velocità sulla neve. Spicca una combinazione pneumatico/ruota più grande rispetto ai prototipi precedentemente visti della GLC EV. Date una occhiata al video in basso di Carspymedia.

Il GLC 53 EV dovrebbe posizionarsi al di sotto del SUV EQE 53 in termini di potenza. L’auto dovrebbe sprigionare 505 kW e 1.000 Nm con il pacchetto AMG Dynamic Plus. Si tratta di 677 cavalli, cifre abbastanza vicine a quelle del quattro cilindri turbo plug-in ibrido GLC 63 SE Performance.

Mercedes non ha confermato né smentito l’informazione sul lancio del modello tra due anni, ma guardando il video possiamo intuire che il lavoro è già a buon punto.

Le EV vanno testate in situazioni estreme anche per migliorare la batteria e altri elementi tecnici. I prossimi veicoli elettrici della Stella a tre punte dovrebbero essere la Classe C, l’erede della GT Coupé a 4 porte sulla piattaforma AMG.EA. come sostituti di GLB, GLA e CLA sull’MMA.