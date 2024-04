MotoGP GP Spagna, Gara: Bagnaia imperiale, Marquez si arrende mentre Martin va a terra

La MotoGP regala un grande spettacolo a Jerez, dove a trionfare è Pecco Bagnaia, che ha battuto Marc Marquez. Si ritira Jorge Martin.

Quello che abbiamo vissuto a Jerez de la Frontera è stato uno dei Gran Premi più emozionanti che la MotoGP ci abbia potuto regalare in questi ultimi anni. Pecco Bagnaia ha firmato un capolavoro nel battere Marc Marquez, il quale si è dovuto inchinare ad un altro grande campione. Con la prova di oggi, il rider torinese si è conquistato un posto nell’Olimpo dei più grandi, resistendo ad un Marc che pareva esser ben più performante.

Oltre a questo, va sottolineato il fatto che il duello tra i due sia stato estremamente pulito, una lotta dura e cruda dove non c’è stato spazio per polemiche e scorrettezze. Marquez ha ottenuto il primo podio da quando è passato alla Ducati del Gresini Racing, ed ha fatto vedere di essere un candidato a giocarsi un qualcosa di importante in questa stagione. Brutto errore da parte di Jorge Martin, caduto a 15 giri dalla fine mentre stava occupando saldamente la prima posizione, seguito dal campione del mondo della MotoGP.

Ci fa piacere segnalare il terzo posto di Marco Bezzecchi, che non aveva avuto un inizio di stagione felice, e che per la prima volta ha chiuso sul podio. La Ducati ha piazzato una devastante cinquina con il quarto posto di Alex Marquez davanti ad Enea Bastianini, mentre la KTM di Brad Binder ha strappato il sesto posto. Alle sue spalle si piazzano Fabio Di Giannantonio e Miguel Oliveira con la prima Aprilia, davanti a Maverick Vinales. Pedro Acosta ha completato la top ten.

MotoGP, spettacolo pazzesco negli ultimi giri

La MotoGP ha regalato uno show pazzesco a Jerez de la Frontera, con il pubblico che ha creato una vera e propria bolgia nel finale. Entusiasmante la lotta tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con il nativo di Cervera che in due occasioni era riuscito a passare, ma il campione non si è fatto pregare, riuscendo ad incrociare ed a mantenere la sua posizione.

Dopo i due attacchi, Marquez non è riuscito a riproporre un assalto, a conferma di quanto il campione della MotoGP fosse in grado di resistere a chiunque in questa giornata. Nel mondiale, Bagnaia paga solamente 17 punti da Jorge Martin, dimostrando di essere tornato pienamente in lotta, ed una vittoria simile non potrà che rinvigorirlo ancor di più. Prossimo appuntamento a Le Mans tra due settimane.