Il turco Deniz Oncu è alla seconda stagione con il team Red Bull KTM Ajo, ma è all’esordio nella classe intermedia. La scheda.

Il turco Deniz Oncu è alla sua prima stagione in Moto2 e le ambizioni non gli mancano di certo. Dopo cinque stagioni in Moto3 in cui il talento è emerso in maniera piuttosto evidente, per il turco la categoria intermedia potrà essere il palcoscenico per farsi conoscere ancora di più e magari ambire ad un posto fisso sotto i riflettori.

Il campionato mondiale 2024 inizierà in Qatar, sul circuito di Losail e tra i partenti avremo anche il giovane originario di Alanya. Di seguito una sintetica scheda su di lui ne riassumerà il profilo di centauro, e svelerà qualche dettaglio che probabilmente sarà sconosciuto ai più.

Deniz Oncu, chi è in breve

1,72 m per 61 kg, il classe 2003 ha già maturato una buona dose di esperienza nel mondo del professionismo. E forse non tutti sanno che anche il suo fratello gemello, Can Oncu, è un pilota motociclistico professionista. Deniz Oncu ha firmato un contratto che lo lega alla scuderia Red Bull KTM Ajo, squadra in cui peraltro il compagno di squadra è il nostro Celestino Vietti.

Deniz Oncu cominciò a correre nel 2011 ma, come indica il sito web della MotoGP, il giovane talento turco si fece conoscere nel 2017 quando ottenne il titolo della Idemitsu Asia Talent Cup. Altro piazzamento di rilievo fu il successivo quarto posto nella Red Bull Rookies Cup, mentre nel 2018 contese il trofeo al fratello Can.

La sua prima stagione in Moto3 fu nel 2019, annata in cui Deniz Oncu sostituì proprio Can in cinque Gran Premi. In queste occasioni si distinse, riuscendo così ad ottenere una moto per l’intera stagione 2020, quando entro a far parte della scuderia Red Bull KTM Tech3. Con il team stette alcune stagioni mostrando continui segnali di miglioramento, e ottenendo peraltro nel 2021 il primo podio della sua carriera da professionista. Il turco nel 2023 ha corso con il team Red Bull KTM Ajo, confermandosi nella stessa scuderia anche per la stagione 2024.

Su Instagram Deniz Oncu ha un profilo attivo, con più di 180mila followers.

Deniz Oncu, i risultati 2023

223 punti, 3 vittorie e quarto posto finale in classifica Moto3: con questi numeri si può riassumere il campionato 2023 di Deniz Oncu, un pilota che – stagione dopo stagione – è migliorato progressivamente, salendo sempre più nei piazzamenti a fine gara e cogliendo podi in buona quantità.

Nella stagione passata il turco – come appena accennato – ha colto un piazzamento finale ai piedi del podio, migliorando però il quinto posto della stagione 2022 e, soprattutto, cogliendo quei successi che erano mancati in precedenza. Per lui vittorie in Germania, Austria ed Australia.

Da notare che proprio nel circuito tedesco fu abile a sorpassare Ayumu Sasaki all’ultima curva, ovvero uno dei suoi prossimi rivali nel campionato Moto2 stagione 2024. A fine stagione il passaggio nella categoria superiore è stato consequenziale: nel 2023 Deniz Oncu si è infatti classificato miglior pilota KTM in Moto3.

Perché Oncu ha scelto il 53 come numero di gara?

Purtroppo non esiste una spiegazione ufficiale da parte di Deniz Oncu sul motivo esatto, per cui ha scelto il numero 53 come numero di gara. Vero è che, in alcuni casi, i piloti scelgono numeri significativi per loro stessi, senza che ci sia un legame effettivo con una certa persona o evento della vita.

Potrebbe essere che Deniz abbia scelto il numero 53 semplicemente perché lo gradisce o perché ha una qualche connessione personale con quel numero, ma al momento non vi sono informazioni pubbliche che ne chiariscano il motivo particolare. Ma non è affatto escluso che in futuro il giovane turco possa rivelare il perché della scelta.

Lo stile di guida di Oncu: coraggio e determinazione

Sicuramente Oncu non è un pilota che passa inosservato in pista. Lo stile di guida è aggressivo e sempre pronto a cercare la via del sorpasso, anche a costo di fare manovre molto rischiose. Nella sua carriera le critiche per questa audacia forse eccessiva non sono mancate. Basti ricordare i due GP di squalifica comminatigli nel 2021, dopo l’incidente di Austin. Un momento rappresentativo, ma in verità non è stato il primo. Già in precedenza Deniz Oncu fece parlare di sé non solo per il talento ma anche per gli azzardi – non riscuotendo così la stima di tutti i colleghi di categoria.

Ma il turco è e resta un pilota dallo stile di guida imprevedibile e non monotono: è abile nel lottare in gruppo e nel trovare varie linee di guida per superare i suoi avversari. Al contempo ha il pregio di saper gestire la moto in condizioni complicate , come sulla pioggia o su piste bagnate. Al di là di qualche eccesso forse legato anche alla giovane età e alla voglia di emergere, lo stile di guida è caratterizzato da un accattivante mix di determinazione, coraggio e istinto da corridore.

Quanto guadagna Deniz Oncu

I numeri dei compensi non sono noti, perciò chi si sta chiedendo quanto guadagna Deniz Oncu, rimarrà a bocca asciutta. Tuttavia i giornalisti che si occupano direttamente di Motomondiale stimano che lo stipendio medio di un pilota di Moto2 sia racchiuso tra un minimo di 100 e un massimo di 150 mila euro all’anno.

La speranza sua, e di tanti altri piloti della classe intermedia, è quella di ben figurare per spiccare il volo verso la MotoGP, dove i contratti sono milionari e permettono ai piloti di guadagnare molti soldi, oltre che celebrità.