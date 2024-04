Marquez, si apre una nuova porta: fan Ducati a bocca aperta

Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda per entrare nel mondo Ducati. A prescindere dai risultati di questa annata potrebbe passare in un altro team.

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha scelto per una carriera di alto profilo piuttosto che rimanere ostaggio della HRC. Per la sua salute mentale, come ha confessato il nativo di Cervera, ha voluto aggrapparsi alla speranza Gresini, affiancando suo fratello minore. Ad inizio anno la vedova di Fausto, Nadia Padovani, aveva parlato di possibilità Mondiale, tuttavia il gap tra la GP23 e la GP24 si è rivelato troppo ampio.

Il catalano ha sfiorato il podio all’esordio in Qatar, per poi ritrovarsi per due volte nella ghiaia nei weekend successivi. Era sembrato super entusiasta di cambiare aria dopo l’ennesima tragica annata in sella alla RC213V. I suoi risultati non sono stati all’altezza negli ultimi anni a causa degli strascichi dei terrificanti problemi fisici all’omero e anche per una moto poco performance.

Sulla GP23 ha messo in mostra il suo talento ma rispetto alla Desmosedici del 2024 la differenza è abissale. La nuova Ducati è un fulmine, grazie ad una potenza superiore. Di conseguenza Marc non potrĂ mai puntare al titolo se non salterĂ su una Desmosedici aggiornata. In queste ultime ore si stanno facendo insistenti le voci di un passaggio di Gresini con Yamaha. Quest’ultima è alla ricerca di una squadra satellite. La Ducati perderebbe due moto in griglia, riequilibrando un po’ una situazione delicata.

Tifosi Ducati a bocca aperta

I fan della Rossa potrebbero vedere Bagnaia, Martin e Marquez su moto dello stesso anno. Il madrileno, attualmente in Pramac, si fionderebbe nella squadra factory al fianco del bicampione del mondo. Marc Marquez prenderebbe il posto di Jorge, andando a comporre una promettente coppia iberica con la new entry FermĂ­n Aldeguer. I contrasti con Pecco non sembrano ancora superati.

Con il rinnovo di Pecco e un Martin in formato mondiale pare scontato che Martin sarĂ il nuovo volto della squadre corse ufficiale. “Oggi ho parlato con Gigi Dall’Igna e logicamente definire l’altro pilota è uno degli obiettivi principali dei prossimi mesi, se non lo faremo al Mugello sarĂ in Kazakistan. Non penso prima di questi due Gran Premi, ma nemmeno dopo le vacanze estive, anche per rispetto dei nostri piloti. Prima delle vacanze, è sicuro“, ha rivelato Mauro Grassilli, il nuovo direttore sportivo della Ducati in sostituzione di Ciabatti come riportato da Motosan.es. Non potranno accontentare tutti e l’indiziato numero 1 a lasciare la Ducati è Enea Bastianini.