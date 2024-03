Alonso Lopez è un pilota SpeedUp Racing alla sua quarta stagione in Moto2. La scheda su un talento che potrebbe esplodere a breve.

Alonso Lopez arricchisce la folta pattuglia di piloti spagnoli, presente nella classe intermedia del Motomondiale. In un campionato che avrà inizio domenica 10 marzo in Qatar, nel circuito di Losail, anche il giovane talento iberico potrà sperare di dire la sua ed esprimersi al meglio delle potenzialità, pur considerando che il parterre di sfidanti è davvero di prim’ordine. Tra gli altri i nostri Vietti e Arbolino, ma anche i connazionali di Alonso, in particolare Acosta, Masia ed Aldeguer.

Di seguito una sintetica panoramica sul Alonso Lopez, servirà a dare qualche informazione in più a tutti gli appassionati di due ruote a motore, che attendono con ansia il ritorno in pista delle moto dei propri campioni preferiti. Ecco cosa sapere sul n. 21 della scuderia SpeedUp Racing.

Alonso Lopez, il profilo del pilota Moto2

Lo spagnolo non è un debuttante in Moto2, essendo già alla sua quarta stagione in categoria. Nato il 21 dicembre 2001, Lopez è alto 1,81 m per 70 kg ed è originario di Madrid.

Come tantissimi suoi colleghi, il talento nelle moto è emerso in tenera età. Infatti già nel 2013 vinse il Campionato Valenciano 80cc. Questo fu il primo traguardo di una carriera che si preannunciava di alto livello: infatti nel 2014 Alonso Lopez riuscì ad ottenere il titolo nazionale spagnolo di categoria, conseguendo la possibilità di passare alla PreMoto3 su una 250cc, a soli 13 anni di età.

Seguirono ulteriori successi e varie occasioni per rendere visibile le sue capacità alla guida. Ecco perché nel 2016 ottenne la moto per debuttare nel Campionato mondiale Junior Moto3, con lo Junior Team Estrella Galicia 0,0. Il quinto posto nella classifica finale di categoria gli permise di accrescere le sue quotazioni già alla prima stagione, ma ripetendosi anche nella seconda.

Ecco perché nel 2018 il team Estrella Galicia 0,0 scelse di promuovere l’adolescente Lopez nel campionato del mondo Moto3. Da notare che suo compagno di squadra al debutto fu Aron Canet, nel 2024 suo rivale in Moto2.

Lopez ha altresì un profilo Instagram che conta circa 130mila followers.

I risultati di Lopez nel 2023

Nella scorsa stagione il pilota originario di Madrid non ha ottenuto primi posti nei Gran Premi, ma vari piazzamenti di livello che gli hanno permesso di concludere il campionato mondiale categoria Moto2 al settimo posto della classifica finale. 150 punti in totale con 5 podi.

Da notare che nella penultima stagione Alonso Lopez fu chiamato a sostituire Romano Fenati nel team Speed Up Racing di Luca Boscoscuro – classe intermedia. Lo spagnolo ha subito sfruttato l’occasione, mettendosi in mostra con due vittorie (GP di San Marino ed Australia). Confermato nel 2023 alla Speed Up Racing, Alonso Lopez non ha tradito le attese.

Perché Alonso Lopez ha il 21 come numero di gara?

Rispondere alla domanda è molto semplice. Il pilota spagnolo ha scelto il 21 come numero di gara perché si tratta del suo giorno di nascita. Un’associazione molto comune tra coloro che fanno questo sport e che infatti ritroviamo in vari altri piloti che competono nel Motomondiale categoria Moto2.

Lo stile di guida di Alonso

Lo spagnolo Alonso Lopez ha avuto fasi alterne nelle ultime stagioni, luci ed ombre che ne hanno influenzato il percorso di carriera. Ma anche nei periodi meno positivi, il pilota originario di Madrid ha saputo reagire, dimostrando carattere e personalità da vendere. In pista Lopez, con la moto settata al meglio, è un osso duro per tutti ed anzi, è potenzialmente un candidato alla vittoria in numerosi Gran Premi.

Il passaggio di categoria, dalla Moto3 alla Moto2, è stato per lui anche un salto di livello, in quanto i migliori piazzamenti li ha ottenuti finora proprio nella classe intermedia, confermandosi un elemento di punta della scuderia SpeedUp Racing.

In gara, Alonso Lopez mostra rispetto per l’avversario, ma al contempo sa essere audace e combattivo, capace di fare mosse coraggiose e sorpassi arditi per cercare di ottenere il massimo risultato possibile. Nonostante la giovane età è abile nel gestire la moto in una pluralità di situazioni di alta pressione e, al contempo, la sua determinazione nel lottare fino all’ultimo lo rendono un avversario temibile sulla griglia di Moto2.

Quanto guadagna Alonso Lopez

Se nella MotoGP i piloti sono molti famosi e non di rado trapelano dettagli sulle condizioni economiche dei contratti, con più difficoltà si possono avere informazioni circa i guadagni in Moto2. E ciò vale anche per Alonso Lopez. Tuttavia, come stimano i giornalisti del settore, lo stipendio medio di un pilota di Moto2 solitamente è compreso tra un minimo di 100mila e un massimo di 150 mila euro all’anno, riservato tipicamente ai piloti con più chance di vittoria.

Per Alonso Lopez l’obiettivo è di ben figurare nella classe intermedia, per provare il grande salto in MotoGP e firmare un ricco contratto a sei zeri.