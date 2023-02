Fiat, torna la 124 Sport Coupé? Guardate che gioiello

La Fiat 124 Sport Coupé è un pezzo di storia della casa di Torino, e qualcuno ne sogna il ritorno. Ecco come potrebbe essere.

Il 2023 sarà un anno molto intenso per la Fiat, che al centro del suo piano industriale ha posto l’elettrificazione completa della sua gamma per il prossimo biennio. Il primo modello totalmente EV sarà la nuova Panda, che dovremmo iniziare ad ammirare già quest’anno, con le prime consegne attese per inizio 2024.

Come membra del gruppo Stellantis, la casa italiana ha l’obiettivo chiaro di sposare la mobilità sostenibile, ma è chiaro che gli appassionati non vedano troppo di buon occhio questa scelta. I più nostalgici, infatti, sognano il ritorno dei nomi che hanno fatto la storia di questo marchio, ed oggi è il turno della 124 Sport Coupé, che un esperto del settore ha immaginato in chiave moderna tramite uno splendido render.

Questo gioiello fu prodotto a partire dal 1967, e la sua realizzazione andò avanti sino al 1975. A questa vettura è legata anche una curiosità, dal momento che venne costruita anche dalla SEAT su concessione della Fiat stessa. Venne progetta dal centro stile della casa torinese, sotto l’attenta guida dell’ingegner Mario Boano, uno dei più famosi tecnici dell’epoca molto conteso dal mercato dell’automotive.

Si trattava di una coupé, come dice il nome stesso, a quattro posti, venduta al pubblico con quattro tipologie differenti di motori, ovvero a 1438, 1592, 1608 e 1756 centimetri cubici, tutti a bialbero. Nonostante i soli otto anni di produzione, ci fu spazio per la costruzione di ben tre serie differenti di questo veicolo, che aveva delle forme davvero molto sportive, una cosa abbastanza insolita per un marchio “classico” come la Fiat. Tuttavia, la vettura ebbe un grande successo, facendo registrare degli ottimi numeri in termini di vendite, anche se la sua produzione venne abbandonata dopo neanche un decennio dal suo inizio.

Come detto, nella giornata di oggi vi mostreremo una riproposizione in chiave moderna della mitica 124 Sport Coupé, una vettura che possiede delle forme davvero sinuose e degli interni di gran classe. Purtroppo, occorre anticiparvi che si tratta soltanto della fantasia dell’autore del render, e che probabilmente non la vedremo mai su strada.

Fiat, ecco come potrebbe essere la 124 Sport Coupé

La Fiat è sempre un marchio sul quale c’è una forte attenzione mediatica, soprattutto nel nostro paese. Dando uno sguardo al passato, ci sono tanti modelli prodotti da questo costruttore che sono rimasti nell’immaginario collettivo per la loro bellezza, e tra di loro non può non figurare la 124 Sport Coupé.

Il designer Tommaso D’Amico, come al solito, ci ha deliziato con uno splendido render di quella che potrebbe essere questa vettura rivista in chiave moderna, con linee che ricordano e non poco il modello originale, attualizzandolo con i nuovi canoni stilistici più adatti ai nostri giorni.

Per quanto riguarda la parte meccanica del modello, l’autore ha pensato ad un motore molto potente, ovvero un turbo benzina ATB da ben 250 cavalli, dotato di trazione posteriore e cambio automatico. Considerando il periodo attuale, non potevano mancare le versioni ibride ed elettriche, visto che la Fiat ha intenzione di passare alle EV a partire dai prossimi anni, eliminando i motori a combustione.

Previsti anche i cerchi da 19”, mentre anche la livrea porterà diverse novità, ma anche delle tinte che ricorderanno quelle del passato, aggiungendo un tocco di vintage alla nuova 124 Sport Coupé. All’interno, appaiono tanti optional che mirano a migliorare il comfort di chi guida e dei suoi passeggeri, in un abitacolo che porta il marchio torinese in un futuro sempre più vicino.

Tuttavia, è bene sottolineare che questa 124 Sport Coupé non è attualmente prevista nel piano industriale del marchio, mentre sono attese vetture come la Nuova 600, la Panda full electric e la Topolino. Va detto che il render è di una bellezza rara, e che c’è molta speranza di rivedere un modello di questo livello all’interno della gamma della casa di proprietà del gruppo Stellantis, andando fuori dai canoni delle utilitarie o dei Suv.

Il modello sportivo manca ed anche tanto alla casa piemontese, ma per il momento non sembrano esserci intenzioni di fare sul serio su questo fronte. L’elettrificazione, come detto, è il primo interesse, ed è quindi quasi certo che se ci sarà una 124 Sport Coupé in futuro sarà sicuramente “alla spina”.

Nel frattempo, potete godervi il lavoro del designer dal video postato in basso, e vi invitiamo a farvi un’idea relativa a questo gioiello che potremmo non vedere mai in futuro. Tuttavia, siamo certi che gli appassionati della casa italiana gradirebbero e non poco il ritorno di questo nome storico, che nel corso degli anni è purtroppo andato perduto.