FIAT, arriva un dato molto negativo: ecco cosa è emerso sulla 600e

La FIAT ha svelato al mondo la 600e durante la scorsa estate, ed ora emergono i primi segnali di allarme. Ecco cosa è emerso sul B-SUV.

Durante l’estate del 2023, la FIAT ha tolto i veli a due nuovi modelli, entrambi ad emissioni zero. Stiamo parlando della minicar Topolino, che può essere guidata anche dai minorenni, e della 600e, vale a dire il SUV di Segmento B full electric, che viene prodotto a Tychy, in Polonia, in uno degli stabilimenti principali del gruppo Stellantis. L’auto in questione ha la piattaforma in comune con la Jeep Avenger e l’Alfa Romeo Junior, che vengono, a loro volta, prodotte da quelle parti.

La FIAT 600e ha un powertrain condiviso con queste altre due vetture, con una potenza massima di 156 cavalli ed una batteria da 54 kWh, che le garantisce un’autonomia massima di 400 km. Nonostante una buona potenza, la FIAT 600e non ha ancora conquistato i cuori degli automobilisti, anche per via di un prezzo molto elevato che parte da 35.950 euro. Andiamo a scoprire quelli che sono i primi riscontri sulle immatricolazioni nel 2024, e c’è da dire che in Italia le cose non sono andate affatto bene.

FIAT, ecco i dati sulle vendite della 600e

Il primo quadrimestre del 2024 si è concluso, ed è tempo di effettuare i primi bilanci sul fronte del mercato dell’auto. Pensate che la maggior parte delle FIAT 600e sono state vendute in Francia, dove le auto elettriche sono molto più gradite rispetto all’Italia. Delle 2.613 unità vendute in totale, il paese d’oltralpe ne ha viste il 63% entrare nei propri confini, il che significa che quest’auto, tutto sommato, si è saputa difendere in mano ai nostri cugini, ma per l’Italia i risultati sono stati ben più negativi.

Nei primi mesi del 2024 c’è stato un numero di vendite, in generale, molto basso, soprattutto se pensiamo che la Dacia Sandero, l’auto più venduta in Europa, ha totalizzato 70.567 immatricolazioni. Impietoso anche il confronto con la prima elettrica in circolazione, vale a dire la Tesla Model Y, che ha chiuso il periodo gennaio-aprile a quota 57.922 unità vendute.

Vedremo se con gli incentivi statali sarà possibile attirare l’attenzione di più acquirenti, o se si continuerà a snobbare l’elettrica di casa FIAT. Di certo, i risultati attuali non sono di buon auspicio nemmeno in vista del debutto della nuova Panda, che sarà elettrica, ma poi disponibile anche con versioni termiche a benzina.