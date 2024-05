Lancia, il concept della nuova Ypsilon fa sognare: le forme sono da sogno (VIDEO)

La Lancia Ypsilon è stata svelata da poco, ma c’è chi va già oltre il modello appena presentato. Guardate il design di questo gioiello.

Il 14 di febbraio scorso è stata svelata al mondo la nuova Lancia Ypsilon, che rappresenta, già di per sé, un pezzo di storia della casa di Torino. Si tratta infatti della prima auto elettrica del marchio di proprietà del gruppo Stellantis, che inizialmente era disponibile solamente in allestimento speciale Cassina, e che può essere scelta anche con motore ibrido a benzina.

Oltre che al lato motoristico, il cambiamento è stato totale anche sul fronte del design, dal momento che la nuova Ypsilon non ha niente a che vedere con la versione citycar. Il look ha diviso la critica, dal momento che molti l’hanno decisamente apprezzata, mentre altri la ritengono troppo simile ad altre vetture di Stellantis, e con poche affinità con la storia della Lancia. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata ad un modello molto interessante, una sorta di concept basato sulla Ypsilon svelata poco fa, che però presenta alcune differenze.

Lancia, guardate questa linea pensata per la Ypsilon

La Lancia Ypsilon in versione 2024 apre un programma di rilancio del brand torinese, che avrà una durata decennale, con un nuovo modello in uscita ogni due anni. Ebbene, la Ypsilon è stata rivista in un render creato da Tommaso D’Amico, che sul proprio canale YouTube ha rivelato alcune immagini mozzafiato. L’autore l’ha infatti ribattezzata Ypsilon Concept, andando ad operare diverse differenze sotto alcuni punti di vista.

Infatti, basandosi sul design originale, ha voluto rendere la Ypsilon più vicina a quella che è l’idea di auto all’italiana, andando leggermente a distaccarsi dal lavoro dei progettisti.

Come potete vedere, si tratta di piccole rifiniture e non certo di una rivoluzione, mentre è da segnalare l’estrema eleganza che riguarda l’abitacolo, rifinito con materiali di pregio, e con una plancia che si basa su tutte le più moderne tecnologie. Inoltre, si è pensato anche all’adozione di un motore differente.

Infatti, a spingere questa Lancia Ypsilon ci starebbe bene un ibrido a benzina 1.2 da ben 147 cavalli di potenza massima, con cambio automatico e trazione RWD. Non vengono ovviamente escluse motorizzazioni full electric, ricordando che la Ypsilon, in base ai piani sin qui annunciati, dovrebbe essere l’ultima del marchio italiano a presentare anche una versione termica. La speranza è che ciò non avvenga, ma intanto, potete godervi con i vostri occhi delle immagini davvero pazzesche.