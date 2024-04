Dalla Cina arriva il motore che può “ammazzare” l’elettrico: fa risparmiare 12mila litri l’anno

In un mercato dell’auto sempre più proiettato all’aumento dei costi, c’è una novità sensazionale. Dalla Cina hanno evoluto il diesel per raggiungere un risultato pazzesco.

In Cina hanno compreso l’esigenza primaria degli automobilisti. I consumi sono la voce più importante nell’industria dell’Automotive 2.0. Un tempo i motori diesel erano i preferiti dagli automobilisti per ovvie ragioni. Si tratta di vetture che potevano far spendere di meno ai distributori e che godevano di performance di alto profilo.

Con la demonizzazione dei diesel l’intera industria si è concentrata nella produzione di auto elettriche. In Italia i costi dei carburanti, ma persino delle ricariche elettriche sono schizzati alle stelle. Per molti la vita del diesel risulterà molto breve, ma secondo altre analisi sono previsti dei netti miglioramenti di questa tecnologia, sino a tal punto da far risparmiare fino a 12.000 litri all’anno.

In Cina hanno inventato un nuovo motore che arriverebbe ad un record mondiale di efficienza termica per un motore diesel, raggiungendo il 53,09%, con una riduzione dei consumi del 14%.

Le caratteristiche dei nuovo motori diesel

Il dieselgate ha stravolto gli scenari. In Asia credono ancora ad un possibile recupero della tecnologia. Al Congresso Mondiale dei Motori a Combustione Interna 2024, in Cina, l’azienda Weichai Power ha svelato un nuovo motore diesel.

Si tratta del record mondiale di rendimento termico, raggiungendo il 53,09%. Per certificare l’impresa l’azienda si è rivolta ad enti esterni come le emittenti tedesche ITV (TÜV SÜD) e il China Automotive Technology & Research Center, che hanno confermato il risultato spettacolare.

Con un consumo di carburante inferiore anche la factory cinese riesce a ridurre i consumi del 14%. L’azienda è incentrata nel settore dei veicoli pesanti ed agricoli. In quel campo i motori diesel continuano ad essere la norma. Sono ad alte prestazioni e un camion o trattore che percorre 250mila km all’anno si possono risparmiare fino a 12mila litri di carburante all’anno. Parliamo di oltre 15mila euro di risparmio ogni anno.

Per sviluppare un motore di questo tipo sono stati registrati oltre 200 brevetti. Un lavoro impressionante, impreziosito da tecnologie mirate ad un settore essenziale della società. Soluzioni di questo tipo potrebbe prolungare la vita dei motori diesel. Ci riferiamo anche a quelli con compatti usati sulle automobili. Con un minor impatto sull’ambiente i motori diesel progettati in Cina hanno anche il vantaggio di avere vita più lunga.