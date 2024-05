Quali lingue parla Lewis Hamilton? Svelata la verità sul futuro pilota della Ferrari

Lewis Hamilton sarà a 40 anni l’alfiere di punta della Scuderia Ferrari. Si riuscirà ad esprimere a Maranello? Ecco quanto lingue parla il 7 volte iridato.

Lewis Hamilton è il pilota più vincente della storia della F1 e anche il più mediatico. Nel corso della sua carriera ha totalizzato 103 vittorie e 104 pole position. Ha ottenuto 197 podi e non ha nessuna intenzione di non ritoccare questi numeri verso l’alto. Nel corso della sua vita ha preso scelte audaci che si sono rivelate giuste, a partire dalla richiesta a Ron Dennis per un futuro in McLaren.

Il numero 44 ha debuttato giovanissimo nel circus, dopo aver fatto faville nelle categorie minori. Dotato di una velocità pura innata con il tempo è diventato anche meno istintivo nell’abitacolo. Abile nei sorpassi, rapidissimo sul giro secco e capace di hammer time da favola nelle sfide domenicali, Lewis Hamilton è tra i piloti più attesi di sempre a Maranello. Affiancherà Charles Leclerc e, nel corso della sua esperienza in F1, ha affrontato diversi avversari temibili. Da Alonso a Button, passando per Rosberg all’astro nascente George Russell.

Non avrò certo timore di Charles Leclerc, ma c’è curiosità nel capire quale atmosfera si verrà a creare con l’ambiente italiano. Parte della tifoseria ha accolto con un certo scettiscismo il suo ingaggio. A 40 anni il nativo di Stevenage dovrà dimostrare di poter cambiare pelle senza dover necessariamente rinunciare al proprio approccio culturale.

Le lingue parlate da Hamilton

In Italia c’è la tendenza ad accogliere con un sorriso i piloti che sanno esprimersi in italiano. E’ accaduto con Sainz e Leclerc, ma anche con Alonso, Massa e il buon Vettel che, grazie all’esperienza in Toro Rosso, sapeva esprimersi in italiano. Il numero 44 ha una grande passione per la moda, la musica e il cinema. Lewis è un’amante della vita, in generale, e si troverà bene nel territorio nostrano. Spesso gli arrivano velenosi attacchi da parte dei suoi ex colleghi. Ecco cosa ha rivelato Nico Rosberg.

Lewis, oltre ad essere madrelingua inglese, può esprimersi basicamente in spagnolo, portoghese e francese. Conosce qualche parola d’italiano, come ha dimostrato in qualche intervista rilasciata ai media italiani, ma dovrà impegnarsi con un insegnante se vorrà imparare, perfettamente, l’italiano. In modo fluente il vincitore di 103 GP parla solo l’inglese. Persino il Kaiser Schumacher incominciò a masticare l’italiano dopo anni alla corte della Rossa.