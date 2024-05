F1 GP Miami, Gara: Norris sfata il tabù, Verstappen e Leclerc battuti

Sul tracciato cittadino di Miami, Max Verstappen, si è confermato al top ma non ha replicato il trionfo nella SR. Lando Norris ha vinto il suo primo GP di F1.

Il Gran Premio di Miami ha riproposto la sfida tra gli alfieri della McLaren, i ferraristi e il campione del mondo Max Verstappen. Il fenomeno di Hasselt, dalla prima casella della griglia, ha tenuto la testa della classifica. Leclerc è rimasto piantato ed è stato risucchiato da Perez e Sainz. Quest’ultimo ha dovuto poi alzare il piede per evitare Checo e di forza il monegasco ha provato a riprendere la seconda posizione.

Carlos ha perso la seconda piazza in favore di Piastri. Verstappen ha subito ha aperto un gap, evitando di essere attaccato con il DRS. I ferraristi sono stati bravi e fortunati ad evitare in Curva 1 la seconda guida della Red Bull Racing che, in bloccaggio, è andato lungo. Perez ha dovuto ricostruire la sua gara e si è riportato in quinta posizione, negli scarichi di Sainz, dopo aver superato Norris. Il numero 55 ha chiesto a gran voce con la direzione gara una penalità per il messicano.

Il monegasco si è allontanato dal leader, diventando vulnerabile senza scie né DRS. Piastri lo ha messo nel mirino e al giro 4 lo ha scavalcato. La gara non si è messa bene per i ferraristi nelle prime battute. Il monegasco è sembrato in grande difficoltà e Sainz ha chiesto alla squadra di passare. L’australiano della McLaren ha provato a gestire le mescole e, a quel punto, il monegasco si è fermato al ventesimo giro per montare le mescole dure.

Miami nel segno di Lando

Dopo la conquista della SR, l’olandese era chiamato al successo. Ha commesso una sbavatura, prendendo in pieno un cono. Il tracciato non ha reso possibile tanti sorpassi. Uno dei più belli è stato quello del monegasco sul futuro compagno di squadra Lewis Hamilton. Andrebbero creati circuiti spettacolari sullo stampo di quelli old school. La Safety Car è intervenuta per il DNF di Sargeant, sempre più out dalla F1, dando una grande chance a Norris.

Sfortunati Sainz e Piastri che avevano fatto il pit stop pochi km prima. L’inglese dalla prima posizione ha dettato un ritmo indiavolato.

La McLaren ha messo in mostra dei progressi straordinari rispetto alla prima parte di gara. Piastri e Sainz si sono ingaggiati in una sfida accesa. Norris è scappato via sino al traguardo a alla sua prima vittoria in Formula 1. Sfatato un tabù per il numero 4. I valori sono stati falsati dalla SC, ma Norris ha meritato il successo.