F1 GP Miami, Sprint Race: Verstappen implacabile, ottimo secondo Leclerc davanti a Perez

Il mondiale di F1 disputa la seconda Sprint Race stagionale a Miami, dove va a vincere Max Verstappen. Leclerc e Perez sul podio.

La F1 fa tappa a Miami per il sesto atto del mondiale 2024. Max Verstappen ha trionfato nella Sprint Race, con una Red Bull come sempre perfetta, anche se l’olandese si è più volte lamentato via radio di un set-up ancora non perfetto. Eccellente il secondo posto di Charles Leclerc al volante della Ferrari, in grado di tenere il ritmo del campione del mondo per diversi giri.

A completare il podio ci ha pensato Sergio Perez, che però non è mai stato in grado di impensierire il monegasco, a conferma di un’ottima performance da parte della SF-24, che anche qui a Miami non ha portato alcun tipo di sviluppo. Quarta posizione per la Racing Bulls di un leggendario Daniel Ricciardo, che dopo una qualifica sensazionale ha messo in mostra una delle sue prove miglior in F1, tenendo dietro con i denti Carlos Sainz ed Oscar Piastri. La zona punti è stata completata dalla Haas di Nico Hulkenberg e Lewis Hamilton, ma il britannico è a rischio penalità per aver superato il limite in pit-lane, e potrebbe cedere a Yuki Tsunoda il suo punticino.

F1, la Ferrari tiene il ritmo della Red Bull

Seconda Sprint Race consecutiva per il mondiale di F1 targato 2024, con il tracciato di Miami che è teatro di un week-end molto atteso. Max Verstappen è durissimo al via nel chiudere la porta in faccia a Charles Leclerc, che era scattato leggermente meglio. Costretto al ritiro Lando Norris, a seguito di un contatto innescato da Fernando Alonso, il quale porta al ko anche il compagno di squadra Lance Stroll.

Alla ripartenza, Leclerc riesce per diversi passaggi a tenere il passo di Verstappen, mentre è spettacolare la prova di Daniel Ricciardo che si difende da Carlos Sainz ed Oscar Piastri, al volante di una Racing Bulls non paragonabile a Ferrari e McLaren. Entusiasmante anche la sfida tra Kevin Magnussen e Lewis Hamilton, che si battono per l’ottavo posto, con il danese che si conferma uno dei piloti più aggressivi in questa F1. Alla fine, Kevin deve cedere per via di varie penalità e del degrado gomme, mentre Ricciardo porta a casa la sua impresa e si tiene il quarto posto. Verstappen vince, ma Leclerc convince con il secondo posto. Alle 22:00 ora italiana le qualifiche.