Lewis Hamilton torna a farsi vedere, dall’altro lato Max Verstappen pensa al Mondiale che avrà in inizio a marzo.

Oggi la Red Bull svela la vettura del 2022. Sarà con quell’idea di monoposto, che combatterà di nuovo per conquistare il titolo, al momento nelle mani di Max Verstappen, che sta per vivere i suoi primi dodici mesi da campione in carica. Ma attenzione, perché la Mercedes ha motivo di essere felice.

Finalmente infatti, Lewis Hamilton ha fatto ritorno a Brackley, e dopo un immenso silenzio social, adesso fa tanta paura. Ma non sembra averne proprio Verstappen, che tra l’altro ha anche spiegato il perché che va al di là del talento già indiscusso dell’olandese e figlio d’arte.

Max Verstappen avvisa tutti gli avversari

Il pilota in forza alla Red Bull Racing per il settimo anno consecutivo, ha parlato di vari argomenti al Guardian, tra cui anche la rivalità con Hamilton che appunto, potrebbe ripetersi in pista al prossimo Mondiale. Anche se a dire il vero, in pochi avevano immaginato che l’inglese si fosse davvero ritirato dopo le polemiche di Abu Dhabi. Anzi, a dirla tutta c’è addirittura la concreta possibilità che l’inglese abbia l’ultima parola sul caso Masi. Tutto questo, non scalfisce il giovane campione in carica, che anzi ammette di sperare in un finale di Mondiale diverso, per il prossimo anno.

Secondo Max Verstappen, tutte le polemiche farebbero solo male al movimento ed alle squadre. E l’avversario? Come già diverse volte ha fatto, l’olandese ha ammesso che Hamilton gli fece i complimenti dopo l’ultima Gara, ma afferma anche di non averlo più sentito: “È del tutto normale, ognuno di noi vive la sua vita e ci vediamo abbastanza quando ci sono le Gare”.

Ma abbiamo detto anche della sicurezza acquistata dal fortissimo nativo di Hasselt. Infatti, al quotidiano britannico, Max ha anche rilasciato delle dichiarazioni che sanno di avviso non solo per il campione della Mercedes, ma anche per tutti gli altri. L’olandese ha ringhiato: “Prima avevo sempre questa pressione di voler diventare campione del mondo o almeno di provarci. Quella pressione è sparita ora. Ci sono riuscito”. Certamente la pressione sarà diversa, ma che il pilota Red Bull non creda che quella da campione in essere sia molto leggera. Se ne accorgerà presto, quando i media ed i social faranno tanta più attenzione ad ogni sua minima sterzata. Però, lui sembra pronto: “posso affrontarli più facilmente”.