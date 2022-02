F1, dubbi sul ruolo di Masi: Horner propone una soluzione

Horner, team principal della Red Bull, fa una proposta per migliorare la direzione di gara in Formula 1.

Le polemiche nel corso dell’ultimo campionato di F1 sono state tantissime. Fino all’ultima gara ad Abu Dhabi ci sono state delle contestazioni. A Yas Marina la tensione è salita alle stelle, con la Mercedes furiosa nei confronti di Michael Masi.

Tutti gli appassionati di Formula 1 ricorderanno bene le decisioni prese dal direttore di gara australiano nel finale della corsa disputata negli Emirati Arabi Uniti. Ancora oggi le discussioni sono aperte sul suo operato. C’è chi auspica che non venga confermato nel suo ruolo.

La FIA intanto ha avviato un’indagine e potrebbe decidere di cambiare qualcosa. Il 14 febbraio in occasione della riunione della F1 Commission a Londra dovremmo finalmente sapere qualche novità. L’approvazione di eventuali modifiche è poi rinviata al Consiglio Mondiale in programma il 18 marzo in Bahrain, dove partirà il campionato.

F1, che fine faranno le Sprint Qualifying? Questa la situazione

Direzione Gara F1: l’idea di Chris Horner

Christian Horner in un’intervista concessa a Sky Sports fa intendere che più che al licenziamento di Masi la FIA dovrebbe concentrarsi sul miglioramento del processo decisionale in F1: “Le risorse che abbiamo a nostra disposizione sono molto migliori di quelle di Masi e dei suoi uomini. Penso che quel ruolo verrà supportato meglio, con decisioni più facili e veloci. Inoltre, le regole dovrebbero essere scritte in maniera più semplice”.

Il team principal della Red Bull ha le idee chiare su ciò che la Federazione dovrebbe fare. Servono regole più facili e un aumento del supporto alla direzione gara. Non basta cambiare Masi per avere una Formula 1 migliore. Servono altre modifiche per rendere il campionato meno soggetto a dubbi e polemiche. Si spera che la FIA stia lavorando bene in questa direzione. Lo scopriremo tra non molto.

Anche se è il 2021 l’anno in cui sono esplose le maggiori polemiche, va detto che anche negli anni precedenti non sono mancate alcune contestazioni alle scelte prese dalla direzione gara. Vero che a volte team e piloti si lamentano a prescindere di una decisione a loro avversa, però la F1 può e deve migliorare la situazione.

A Horner è stata fatta anche un’altra curiosa domanda, ovvero se le conseguenze del GP di Abu Dhabi 2021 abbiano un po’ sminuito la gioia interna per la vittoria del titolo mondiale. Il team principal Red Bull è perentorio: “No, siete gli unici che ne parlate”.

Mercedes mette le mani avanti? I problemi della F1 2022

La scuderia di Milton Keynes non si dice condizionata fai fatti di Yas Marina. Si è goduta pienamente il successo ed è pronta a lottare per ripetersi nel 2022, anno nel quale il nuovo regolamento tecnico potrebbe mutare un po’ i valori in griglia. Vedremo se la Red Bull sarà ancora davanti.