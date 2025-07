La Mercedes fa la storia con la station wagon elettrica dall’autonomia record: il risultato è eccezionale

La Mercedes ha tolto i veli in anteprima alla nuova station wagon elettrica, che è in grado di regalare prestazionali eccezionali ed un’autonomia da record. Scopriamo i segreti di un’auto che promette molto bene.

Pur avendo comunicato di non voler eliminare i motori a combustione interna anche dopo il 2030, la Mercedes prosegue nello sviluppo di auto elettriche, ed ha appena svelato in anteprima mondiale un gioiello che tutti attendevano. Si tratta della nuova CLA Shooting Brake ad emissioni zero, la prima stagione wagon alimentata a batteria nella storia della casa di Stoccarda. Il lancio è avvenuto assieme a quello della versione Mild Hybrid con tecnologia a 48 Volt, ma sono state le varianti full electric 250+ e 350 4Matic le più attenzionate.

La casa della Stella a tre punte le produce sulla piattaforma MMA, acronimo di Mercedes-Benz Modular Architecture, con architettura ad 800 Volt con batteria allocata nel sottoscocca. In soli 10 minuti vengono ricaricati ben 300 km di autonomia, collegando la vettura ad una colonnina di ricarica di corrente continua in grado di erogare sino a 320 kW di potenza. La Mercedes CLA Shooting Brake elettrica ha una batteria da 85 kWh, cosa che le permette di raggiungere, come andremo a scoprire, un’autonomia eccezionalmente lunga.

Mercedes, la CLA Shooting Brake da 700 km di autonomia

Grazie all’utilizzo di una batteria da 85 kWh, la Mercedes CLA Shooting Brake tocca quota 700 km di autonomia, un risultato che si avvicina notevolmente alle percorrenze dei veicoli termici. A livello di design, sul frontale c’è un pannello anteriore che è illuminato da ben 142 LED a forma di stella, con fari Multibeam a LED che possono essere scelti come optional. Nuova anche la linea discendente del tetto, che può passare dalla trasparenza alla massima opacità in pochi millisecondi, a seconda della luce e delle prospettiva da cui lo si osserva. La lunghezza è di 4,723 mm, con un passo di 2,790 mm, una larghezza di 1,855 mm ed un’altezza pari a 1,469 mm.

Il bagagliaio ha dimensioni importanti, comprese tra i 455 ed i 1.290 litri, mentre il vano bagagli è illuminato e si trova sotto il cofano anteriore, con la possibilità di caricare sino a 101 litri. Il debutto della Mercedes CLA Shooting Brake elettrica è fissato per la primavera del 2026, e sarà disponibile in due versioni, la 250+ e la 350 4Matic. La prima tocca la potenza massima di 272 cavalli con 335 Nm di coppia ed uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in 6,8 secondi. La velocità massima è pari a 210 km/h. La versione più performante totalizza 354 cavalli e 515 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5 secondi. Ancora ignoti i prezzi.