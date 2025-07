Lamborghini scansati, debutta il SUV con più fibra di carbonio di sempre: ha prestazioni mai viste

La concorrenza tra i top brand per la creazione di un hyper SUV sta crescendo ogni anno di più. Ecco un modello inedito forgiato di fibra di carbonio.

Il mercato dell’Automotive sta vivendo una fase di crisi profonda, ma i SUV continuano a essere vendutissimi. Più sono lussuosi e imbottiti di tecnologie e più sono amati dagli appassionati dell’off-road. Il concetto di 4×4 si è molto evoluto nel corso degli ultimi anni, anche per un brand storico come Land Rover.

Dopo la nascita dei super SUV come l’Urus della Lamborghini, quasi tutti i marchi top hanno deciso di lanciarsi in questo settore inesplorato. In passato una Mercedes Classe G sembrava il massimo, ma ora vi renderete conto come l’evoluzione del tuning abbia alzato l’asticella.

Al Goodwood Festival of Speed 2025 Urban Automotive, noto tuner anglosassone, ha mostrato il design accattivante di una Range Rover Sport special. Si tratta della Urban XRS Widetrack e vanta un pacchetto estetico e tecnico pensato per trasformare il SUV britannico in un’auto a ruote alte pronta a tutto. Il cuore pulsante è un V8 di 4,4 litri di origine BMW della versione SV, in grado di erogare 635 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avvien in appena 3,7 secondi e il prezzo è record.

Le caratteristiche della Range Rover Sport full carbon

Basta uno sguardo per capire che ci troviamo davanti a un kit estremo. I passaruota allargati, infatti, sono stati abbinati a paraurti più grandi, minigonne in carbonio e a uno splitter anteriore a cinque elementi. Spiccano i canard laterali per estremizzare le linee già robuste della RR Sport base. In basso il video del canale YouTube Urban Automotive.

La fibra di carbonio a vista su tutta la superficie è concepita per alleggerire l’anteriore, insieme ai nuovi cerchi in lega forgiati neri da 23 pollici, con pneumatici Yokohama Advan Sport. Spicca un nuovo diffusore con scarico centrale in alluminio billet. Tutti gli elementi in fibra di carbonio, incluse le calotte degli specchietti e le modanature laterali, infine, sono stati lasciati a vista per sottolineare il lavoro artigianale fatto dallo specialista in officina. Persino i sedili anteriori Recaro hanno ora una struttura in carbonio e riportano il badge XRS, che spicca anche sulla plancia. Il costo è proibitivo, dato che arriva a 235.000 euro, quasi quanto la Lamborghini Urus Performante.