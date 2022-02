Conosciamo meglio tutti i particolari del campione del mondo in carica in F1, il pilota Red Bull, Max Verstappen.

Sicuramente tutti sapevano già da anni che è molto forte e che avrebbe dato fastidio in vetta in Formula 1. Adesso ha anche vinto il Mondiale, ma sappiamo proprio tutto di Max Verstappen?

Scheda di Max Verstappen

Nome : Max Emilian Verstappen

: Max Emilian Verstappen Data di nascita : 30 settembre 1997

: 30 settembre 1997 Luogo di nascita : Hasselt (Belgio)

: Hasselt (Belgio) Età : 24 anni

: 24 anni Altezza: 181 cm

181 cm Fidanzata: Kelly Piquet

Kelly Piquet Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: maxverstappen1

Il numero di Max Verstappen

Il ragazzo olandese e figlio d’arte, ha vestito sin dagli inizi il numero 33. Il motivo per cui scelse questo numero è molto bello, ma non sarà lo stesso della prossima stagione. Lui volle il ‘doppio tre’, perché per lui il 3 rappresenta la felicità. Visto che quando entrò in F1 era già preso, si domandò perché non una doppia felicità ed allora due volte 3. L’anno prossimo però, correrà con il numero 1 sulla monoposto. 1, come il numero Uno al mondo, lui che ha vinto l’ultimo Mondiale, e ci tiene a ricordarlo.

L’esordio di Max Verstappen

Visto che la Red Bull ci ha sempre visto lungo, Max fu messo subito in pista. Da giovanissimo fu “prestato” alla Toro Rosso, dove come compagno di squadra aveva Carlos Sainz Jr. A 18 anni non ancora compiuti, corse per la prima volta al Gran Premio d’Australia 2015. Il risultato però non fu ottimo, fu infatti costretto al ritiro dopo 32 giri per problemi al motore.

Max Verstappen: la fidanzata

Si tratta della bellissima Kelly Piquet, di nove anni più grande di lui. Kelly, è la figlia di un altro fenomeno dell’alta velocità: l’indiscusso Nelson Piquet, tre volte campione del mondo. Lei, classe ’88, è stata in precedenza la fidanzata di un altro pilota Red Bull, Daniil Kvyat, con cui tra l’altro, ha una figlia.

Gli sponsor legati a Max Verstappen

Max, il più giovane debuttante in F1 con 17 anni, 166 giorni ha avuto ovviamente tanto tempo, per convincere diversi sponsor a legarsi a lui. Uno è il supermercato olandese, Jumbo. Nel 2018 poi, è arrivato un canale olandese che ha fatto da sponsor anche all’Ajax, la Ziggo. Ed ancora, Max è apparso in diversi set fotografici della marca d’abbigliamento, G-Star RAW, poi si è legato al mercato digitale con CarNext.com. Ovviamente, il pilota è anche uno degli ambasciatori per marchio della sua scuderia, ma soprattutto di bevande, Red Bull. Ultima entrata in ordine cronologico, nel gennaio 2022, Verstappen ha firmato un accordo con il servizio di streaming Viaplay.

Prima vittoria e primo podio di Max Vestappen

60 podi e 20 GP vinti, per il talento di Hasselt. La prima volta in F1 arrivò quando era davvero giovanissimo. Nel 2016, fu lui ad arrivare davanti a due mostri sacri come Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, al Gran Premio di Spagna, Paese in cui non ha mai più vinto. Era anche il suo primo podio, prima di allora non era riuscito mai in un secondo o terzo posto. Quell’anno di podi, ne fece ben 7.

Quanto guadagna il campione del mondo Verstappen

Ovviamente all’inizio, il figlio d’arte non guadagnava le cifre che si è poi guadagnato in pochi anni di F1. Da quando però in Austria hanno capito di dover puntare su di lui, il suo contratto è stato allungato e rimpinguato. Ad oggi, Max Verstappen gode di un accordo con la scuderia dei tori, che scade nel 2023 ed in euro, gli vale 16,069 milioni l’anno.