La Ferrari più costosa di sempre: questa edizione è limitata per veri ricchi e “quasi” nessuno può averla

Vi sono auto che sono create per una clientela selezionatissima. Scopriamo il modello di Ferrari più costoso di tutti i tempi.

Nessuna Ferrari è stata mai concepita per il popolo e con il boom dell’industria del lusso le auto del Cavallino sono diventate ancora più esclusive. I prezzi sono saliti alle stelle anche grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia ereditate direttamente dal mondo della F1 e del WEC.

La F80 è un concentrato di tecnologia estrema e ha tratto origine dalle caratteristiche tecniche delle migliori Ferrari uscite negli ultimi anni. Tutto ebbe origine dalla F430 che ha proposto delle novità tecniche all’avanguardia. Non è stata tra le vetture più care di sempre della gamma, ma ha portato a delle soluzioni che hanno segnato una svolta. La F430 rispetto all’iconica 360 Modena ha determinato un nuovo approccio alla dinamica del veicolo, gettando le basi per l’handling delle moderne Ferrari. Fu la prima ad essere dotata del manettino che sul volante per settare l’auto in base alle diverse esigenze del guidatore.

Sull’entry level ai tempi si rese possibile gestire il bloccaggio del differenziale, insieme alla mappatura dell’acceleratore del motore, la rigidità degli ammortizzatori, l’intervento del controllo di trazione e stabilità. Negli ultimi 20 anni hanno debuttato supercar che hanno portato le tecnologie a un livello sempre più elevato. Quando si è mostrata al grande pubblico, a fine 2024, la F80 ha lasciato a bocca aperta i tifosi. Svelata, ufficialmente, il 17 ottobre 2024 a Maranello nella sede storica della Casa emiliana, l’hypercar ha ripreso alcuni concetti stilistici della F40.

Caratteristiche e prezzo della Ferrari F80

Se la SF90 Stradale era già un mostro di potenza, la F80 l’ha superata. La prima ibrida del listino della Casa modenese ha perfezionato l’e-manettino, ad esempio. I 799 esemplari prodotti sono già andati a ruba nonostante il prezzo di 3,6 milioni di euro.

La F80 sotto al cofano ha un motore a benzina biturbo V6 con angolo tra le bancate di 120° da 3,0 litri con una potenza di 900 CV e 850 N·m di coppia, con una potenza specifica di 300 CV/litro, associato a tre motori elettrici. Il primo è posto nel cambio robotizzato doppia frizione, con potenza di 60 kW e 45 N·m di coppia. Gli altri due sono posizionati sull’asse anteriore, garantendo così la trazione integrale, con una potenza ciascuno di 105 kW (142 CV) e 121 N·m, il tutto alimentato da una batteria di 2,28 kWh.