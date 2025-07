Mossa a sorpresa di Valentino Rossi: ha scelto il nuovo alfiere di punta del suo team

Valentino Rossi sarebbe in trattative per portare alla sua corte un pilota giovane che già nel 2025 ha messo in mostra sprazzi di talento purissimo.

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha intenzione di rinforzare la sua squadra in vista di un 2026 da protagonista. In questa annata, grazie all’exploit del team Gresini Racing, la squadra VR46 è scivolata all’ultimo posto della classifica interna della Casa di Borgo Panigale. Senza la presenza della Pramac, grazie all’accordo per avere una GP25, sarebbe dovuta essere il team del centauro di Tavullia a inserirsi nella lotta tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Con la crisi di Pecco a maggior ragione Fabio di Giannantonio sulla GP25 avrebbe potuto ottenere dei risultati più prestigiosi, mentre Morbidelli corre ancora con la GP24, la stessa che sta consentendo ad Alex Marquez di diventare il vice campione del mondo del campionato 2025. Per questo motivo Valentino Rossi si sta guardando intorno alla ricerca del profilo giusto che possa esaltarsi in sella alla GP26, l’ultima MotoGP 1000 cc emiliana prima del cambio regolamentare che trasformerà la classe regina.

La scelta di Valentino Rossi

Davanti a sé il Dottore ha due diverse opzioni ed entrambe sono spagnole: Pedro Acosta o Fermin Aldeguer. In quest’ultimo caso farebbe anche un bel favore alla Casa di Borgo Panigale che ha investito nel rookie. Aldeguer, dopo l’exploit nelle classi minori, sta alternando buone performance a passaggi a vuoto dettati dall’inesperienza. E’ il ducatista con il minor numero di punti all’attivo in graduatoria, ma ha avuto sprazzi di talento in alcune recenti uscite stagionali.

L’alternativa è Pedro Acosta, crollato al suolo troppo spesso su una KTM poco competitiva. Piuttosto che accontentarsi di qualche punticino nel midfield il centauro spagnolo spesso commette l’errore di andare oltre i limiti della moto. Le troppe cadute stanno ulteriormente mettendo in crisi una Casa costruttrice che è già in chiare difficoltà economiche. Di conseguenza vi sono speranze di rivedere il talento di Mazarrón in sella a una Ducati, ma la meriterebbe per quello che ha dimostrato sin qui in top class? Forse Rossi, come riportato sulle colonne di Motosprint, sarebbe pronto a dare fiducia a un uomo Ducati come Aldeguer in vista di un infuocato 2026.