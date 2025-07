La FIAT Croma torna a far battere i cuori? Si sogna già una nuova ammiraglia per la casa di Torino (VIDEO)

La FIAT ha iniziato un nuovo corso che sembra puntare esclusivamente sui SUV, ma c’è qualcuno che non molla l’idea di vedere all’opera un’ammiraglia come la Croma. Scopriamo come potrebbe essere la versione moderna.

Per la FIAT è in corso una fase di rinnovamento della gamma, che potrebbe seriamente rivoluzionare il DNA della casa di Torino, come avvenuto già per molti altri marchi del gruppo Stellantis, come l’Alfa Romeo insegna. Dopo la Grande Panda, è atteso l’avvento di altri due SUV, la Giga Panda o Pandissima e la Panda Fastback. Entrambe saranno basate sul sopracitato SUV di Segmento B, e sono attese al debutto nel 2026.

Dopo di loro arriverà anche una nuova variante del pick-up Strada, che va a ruba nel Sud America ed in Brasile in particolare, e che finalmente esordirà anche in Italia. Oggi però vogliamo parlarvi di una delle auto meglio riuscite che siano state prodotte dalla casa di Torino, vale a dire l’ammiraglia Croma, in commercio tra il 1985 ed il 1986. Nel 2005, la FIAT ne propose una riedizione, che però non riuscì a replicare il successo del modello originale. Andiamo a scoprire una possibile versione odierna della mitica Croma, che ha un’inclinazione più sportiva rispetto al passato.

FIAT, ecco la splendida Croma GTSa che fa sognare i fan

Le tecnologie odierne permettono a chiunque di poter interpretare a proprio piacimento le forme delle auto, riportando in vita anche i gioielli del passato. Tommaso D’Amico ha proposto un capolavoro realizzando la FIAT Croma GTSa, che si ispira al modello originale, ma che introduce tante novità ed un tocco di sportività.

Parliamo di una splendida rivisitazione dell’ammiraglia torinese. Parliamo, a meno di miracoli, di un render che non vedrà mai la luce, visto che la casa di Torino non sembra più interessata alla produzione di questo segmento di auto, ormai abbandonato quasi da tutti i marchi.

A bordo troviamo una plancia corredata da un grande numero di optional di ultima generazione, ed anche il sistema di infotainment rispecchia grandi tecnologie. La FIAT Croma GTSa è spinta dal motore 2.2 turbo AT8 a benzina da 350 cavalli di potenza massima, che la renderebbe l’auto del brand torinese più potente in assoluto. Il cambio è automatico e la trazione è situata al posteriore, con l’aggiunta di cerchi da 21″ che la rendono ancor più aggressiva nel design. Vederla realmente all’opera sarebbe un vero e proprio spettacolo per gli occhi, ma dubitiamo che ciò possa accadere in futuro.