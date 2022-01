Elon Musk lo aveva annunciato già anni fa, sta arrivando la Tesla Cybertruck, ci sono anche le prime immagini.

Il suo momento, è sempre più vicino. La prima volta che Elon Musk mostrò un’idea di camioncino elettrico Tesla, fu tre anni fa. Era solo l’inizio di un progetto, che intanto non ha ancora mostrato i propri frutti. Ma adesso, sembriamo abbastanza vicini alla data di lancio, perché l’auto c’è e viene provata in pista.

Ed infatti, arrivano anche i primi video della nuova Tesla Cybertruck provata su asfalto. La velocità che raggiunge, non sembra essere male, e dagli sviluppi arrivati, sembrerebbe che non dovrà essere presentata poi così tanto più tardi della nuova hypercar Peugeot. Lo scorso dicembre, Musk ha twittato di nuovo qualcosa sulla descrizione della cybertruck che aspettiamo, parlando di una vettura con quattro motori e: “con controllo della coppia di risposta indipendente e ultra veloce di ciascuna ruota”.

Tesla, design futuristico come i materiali

I video che riportano i giri di prova della nuova creazione Tesla, risultano trapelati, probabilmente grazie a qualche drone, ma sappiamo anche che oggi sia fabbriche che piste delle migliori aziende, sono schermatissime. Probabilmente, agli addetti ai lavori di Tesla, andava proprio a genio essere un po’ spiati, con l’intento di iniziare a presentare le caratteristiche del nuovo van agli spettatori.

La forma della vettura che sta per essere ultimata, non sembra così lontana da quella che fu presentata nel 2019, con un design selvaggio, niente maniglie sulle portiere, con le ruote che però nei primi design sembravano meno simili a quelle classiche di tutte le auto. Dalle prime immagini “dal vivo” invece, si evince che sono praticamente quelle classiche.

Difficile invece sapere di più sugli interni, con lo stesso Musk che svelò la possibilità di una cloche come sterzo. Le forme esterne ad ogni modo, lasciano trapelare la voglia di lanciare un’auto meno convenzionale e più progettata per dare un design che sembra arrivare dal futuro. Tra tergicristallo, portiere ed altri elementi, sembra davvero una vettura disegnata in qualche fumetto ambientato nel 2050. Ed invece, sembra proprio che sarà il 2023, l’anno di uscita della Tesla Cybertruck che attende solo di essere ultimata per poi atterrare sul mercato. Difficile che infatti, si slitti di altri anni.