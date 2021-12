Elon Musk, il Tesla Cybertruck avrà una cloche come sterzo?

L’eccentrico proprietario di Tesla Elon Musk ha risposto ad un tweet riguardo la presenza di una cloche nel suo Cybertruck



Elon Musk ha recentemente risposto a un tweet sul Tesla Cybertruck che chiedeva se il camion avrà una cloche. Ha detto che il veicolo sarà una centrale elettrica tecnologica piena di pezzi di tecnologia futuristica che non si pensava potessero essere implementati oggi – Musk non ha approfondito a quale tecnologia si stava riferendo.

Non ha risposto specificamente al tweet sul Cybertruck riguardo all’implementazione di una cloche, ma non ha detto che non ne avrà una (a meno che non voglia venderlo senza un modo per sterzare manualmente). Sappiamo già che Musk è un fan della cloche, chiedendo che venga implementato nelle Tesla di produzione anche se la maggior parte concorda sul fatto che non sia l’idea migliore, quindi siamo abbastanza sicuri che anche il Cybertruck ne avrà uno.

Tuttavia, Tesla potrebbe implementare il sistema steer-by-wire che sta attualmente sviluppando nel Cybertruck e renderlo il primo veicolo in cui la cloche non sarebbe poi così una cattiva idea. Non sappiamo se sarà effettivamente pronto per l’uso nel Cybertruck, che dovrebbe entrare in produzione alla fine del prossimo anno, dato che Musk ha detto che sebbene sia in sviluppo, è ancora lontano anni.

Il Cybertruck avrà un prezzo di partenza di 39.900 dollari (35.000 euro) per la versione base a motore singolo o a partire da 69.900 dollari (60.000 euro) per il top di gamma a tre motori che ha anche la batteria più grande. Solo la versione base sarà a trazione posteriore, e se si vuole approfittare della capacità di traino pubblicizzata di 6.000 kg, questa si applica solo ai veicoli a tre motori che dovrebbero essere in grado di un’accelerazione a 100 km/h in 2,9 secondi e fornire un’autonomia di oltre 804 km.

Leggi anche -> Elon Musk: “Tesla troppo care, serve un modello più economico”