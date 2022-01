La nuova vita di Lapo Elkann: all’asta le sue Ferrari e un 2022 in incognito

Lapo Elkann ha deciso di ricominciare una nuova vita in Portogallo, lontano dai riflettori, dopo il matrimonio con una ex pilota di rally.

Lapo Elkann è stato bersagliato dai paparazzi per quasi l’intero arco della sua esistenza. A 44 anni, stanco degli eccessi, ha deciso di trasferirsi in Portogallo insieme a sua moglie Joana Lemos. Quest’ultima è nata a Lisbona il 24 aprile del 1973. Amante dello sport e del motorsport, ha preferito i cavalli delle moto e delle auto al mondo dell’ippica, come voleva suo padre. La coppia condivide l’amore per i motori. La donna, infatti, è stata una pilota di Rally e, successivamente, una organizzatrice di eventi sportivi. Joana, negli ultimi anni, si è impegnata nel sociale dove ha conosciuto Lapo.

Il rampollo della famiglia Agnelli si è innamorato perdutamente dello spirito della donna e ha deciso di sposarla lo scorso 7 ottobre in Portogallo. Gli sposini hanno scelto di non tornare in Italia, anche perché Lapo può godere di un anonimato che non avrebbe nel Belpaese. La trasformazione del fratello del Presidente della Ferrari è stata repentina, passando da una vita fatta di lussi sfrenati e sregolatezza ad una nuova fase dove pare aver messo la testa a posto.

Lapo Elkann, anonimato e beneficenza

Il rampollo ha deciso di vendere all’asta la Ferrari GTC4 Lusso Azzurra e la 595 Abarth Azzurra, incassando una cifra totale di 1.125.000 di euro. Lapo ha scelto di devolvere i soldi al progetto Scelgo Giusto per il recupero di giovani con un passato criminale e problemi di tossicodipendenza. Non è la prima iniziativa nel sociale di cui si è reso protagonista, volendo lanciare un messaggio molto importante. A Madeira ha creato un luogo per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e clochard. “L’abitazione era stata donata a Fondazione Casa, ma non c’erano abbastanza soldi per rimetterla in sesto. Ci abbiamo pensato noi. Ora è stato avviato un programma che vede il coinvolgimento anche delle famiglie delle persone in difficoltà“, ha spiegato Elkann.

Oggi Lapo può vivere senza più le pressioni del suo cognome. In Portogallo è semplicemente noto per essere il marito di Joana Lemos. “Io qui sono semplicemente il suo consorte – ha spiegato a Il Giornale un raggiante Elkann per le sue iniziative per il sociale con sua moglie – piace ad entrambi andare sul terreno e far succedere le cose. Firmare un assegno non basta. O almeno non basta a noi“. Un impegno che ha portato in prima persona Lapo a intervenire per aiutare il prossimo. La sua vita di eccessi è ormai solo un lontano ricordo.