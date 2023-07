Leclerc ed un’altra delusione: in Ferrari non funziona nulla

Giornata da incubo per la Ferrari, con Charles Leclerc solo sesto nelle qualifiche di Budapest. Ecco le sue parole a fine turno.

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria hanno messo in mostra un grande spettacolo, che da tempo ci mancava. Davanti a tutti non c’è la Red Bull di Max Verstappen, che è stato beffato per soli 3 millesimi da una magia di Lewis Hamilton, che ha piazzato un 1’16”609 con gomma Soft, scrivendo un’altra pagina di storia. La stessa storia la vorrebbe fare anche il povero Charles Leclerc, costretto alla sesta posizione da una Ferrari incommentabile.

La SF-23, che sembrava essersi ripresa tra Canada ed Austria, è tornata nel baratro, venendo battuta, oltre che dalle auto sopracitate, anche dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri ed anche all’Alfa Romeo Racing di Guanyu Zhou. Il pilota cinese ha fatto un lavoro eccezionale, ma con ogni rispetto per lui, la Ferrari non può accettare una situazione di questo livello.

L’Alfa ha infatti lo stesso motore della Rossa, e Leclerc ha un talento di altro livello rispetto al #24, cosa che ci conferma il fatto che la vettura del team di Himwil fosse superiore alla SF-23 in qualifica, con un bilanciamento migliore ed un telaio che qui si è adatto alla grande. Questo team, infatti, non ha portato novità tecniche, e questa è una doccia ancor più fredda.

Tutte le squadre stanno facendo dei grandi passi in avanti, con la McLaren che è quella che ha evidenziato i più grandi miglioramenti, mentre la Ferrari continua a fare il gambero. Da troppi anni, ormai, si ripete questa situazione, e più le gare passano, meno la monoposto riesce a progredire.

Che questa sia un’auto del tutto sbagliata lo sappiamo, ma anche la McLaren non era partita di certo con un mezzo competitivo, eppure ora si gioca il ruolo di seconda forza, con Norris che ha chiuso secondo a Silverstone. Ora, dunque, ci sarà da lavorare a testa bassa sperando in qualche miracolo.

Leclerc, tutta la sua delusione a fine gara

Carlos Sainz ha rilasciato delle dichiarazioni molto preoccupanti, facendo capire che la Ferrari soffrirà una situazione simile molto spesso da ora in avanti. Charles Leclerc si è visto rifilare quasi quattro decimi da Lewis Hamilton girando in 1’16”992, e non ha potuto nulla per cercare di partire più avanti nella griglia.

Il monegasco ha detto la sua a fine qualifica, nell’intervista concessa a “SKY Sport F1“: “Oggi ho messo tutto insieme, l‘ultimo settore magari è stato meno buono, non avevo molto nelle gomme posteriori, ed ho perso mezzo decimo. Forse erano abbastanza per guadagnare un paio di posizioni, ma onestamente, il giro era buono“.

Leclerc ha poi sottolineato la grande fatica che fa con l’auto: “Ad essere onesti, facciamo molta fatica con la performance della macchina in questo momento. Abbiamo una McLaren che ha sorpreso ancora oggi, pensavamo che fossero migliorati molto solo nelle curve veloci, ma qui si sono confermati“.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Bisogna lavorare e speriamo che i prossimi sviluppi ci portino a lottare con loro. Il nuovo format? Quello è uguale per tutti, non credo abbia fatto peggio per noi che per gli altri. Il degrado non era male, ma il passo non sembrava troppo buono, è difficile fare previsioni“.