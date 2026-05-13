Martin è tornato: Le Mans incorona il nuovo re dell’Aprilia

Dopo il weekend perfetto di Le Mans, Jorge Martin rilancia la corsa al Mondiale: continuità, velocità e freddezza da campione.

Il weekend di Le Mans ha avuto il sapore della consacrazione. La doppietta Sprint-GP firmata da Jorge Martin non rappresenta soltanto una vittoria sportiva, ma il punto definitivo di svolta di una rinascita che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Dopo un 2025 segnato da infortuni, ricoveri e tensioni interne con Aprilia, il pilota spagnolo è tornato a occupare il posto che gli compete: quello tra i grandi protagonisti della MotoGP.

Il lavoro silenzioso di ricucitura portato avanti da Massimo Rivola si è rivelato decisivo per evitare una rottura che pareva inevitabile. Oggi, però, tutto questo sembra lontanissimo. Martin è di nuovo competitivo, sereno e soprattutto tremendamente efficace.

Numeri da campione: Martin viaggia come nel 2024

Dopo cinque round stagionali, il rendimento del pilota madrileno è semplicemente impressionante, soprattutto considerando le aspettative quasi nulle che lo accompagnavano a inizio anno. Martin ha già conquistato due Sprint Race e un Gran Premio, raccogliendo punti pesanti praticamente in ogni uscita.

L’unico zero stagionale è arrivato nella Sprint di Jerez, ma a causa di un problema tecnico e non per un errore del pilota. Per il resto, il #89 non è mai sceso sotto la quinta posizione al traguardo, confermando una continuità che sta diventando il vero marchio di fabbrica della sua carriera.

Ed è proprio qui che il confronto con il 2024 diventa inevitabile. Due anni fa Martin costruì il suo titolo mondiale battendo Francesco Bagnaia grazie alla costanza di rendimento più che al numero di vittorie. Oggi il copione sembra incredibilmente simile.

Dopo cinque weekend di gara, infatti, Martin aveva raccolto 129 punti nel 2024. Oggi ne ha 127. Solo due in meno. Anche allora il bottino parlava di vittorie Sprint, podi continui e una capacità quasi chirurgica di limitare i danni nelle giornate complicate.

La differenza più evidente riguarda il rivale diretto. Nel 2024 Bagnaia era già distante 38 punti dopo cinque round; oggi, invece, Marco Bezzecchi è davanti di appena una lunghezza. Una situazione che rende la lotta interna in Aprilia ancora più affascinante.

Bezzecchi guida, ma Martin conosce già la strada

Se c’è un aspetto che rende Martin particolarmente pericoloso nella corsa al titolo è l’esperienza maturata nei momenti decisivi. Lo spagnolo sa cosa serve per vincere un Mondiale e, soprattutto, ha già dimostrato di saper reggere la pressione quando tutto pesa di più.

Bezzecchi, al contrario, si trova per la prima volta davvero al centro di una battaglia iridata. Il talento non si discute, così come l’inizio di stagione straordinario, ma la gestione di un campionato lungo richiede qualcosa in più della sola velocità.

La lezione che Bagnaia imparò nel 2024 resta attualissima: vincere è fondamentale, ma lo è altrettanto portare a casa punti pesanti anche nelle giornate meno brillanti. Ed è proprio lì che Martin continua a fare la differenza.

Perché il Martin visto a Le Mans non è soltanto tornato veloce. È tornato lucido, maturo e spietatamente concreto. Proprio come il pilota che due anni fa riuscì a prendersi il Mondiale.