Verstappen si fida della sua Red Bull, poi arriva la bordate contro le regole

Max Verstappen ha chiuso all’undicesimo posto le prove libere del GP di Ungheria, e non ha risparmiato critiche al nuovo format.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria è stato molto difficile da interpretare, e davanti a tutti troviamo la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha girato in 1’17”686 con gomme Soft, tenendo dietro per appena 15 millesimi la McLaren di uno scatenato Lando Norris. Le grandi assenti sono state le Red Bull, entrambe fuori dalla top ten, con Max Verstappen 11esimo e Sergio Perez solo terz’ultimo.

Il campione del mondo ha girato in 1’18”279, e si è visto rifilare oltre mezzo secondo dal battistrada. Ovviamente, non si tratta del vero valore della RB19, che qui ha portato un pesante pacchetto di sviluppi. Il gruppo di lavoro diretto da Adrian Newey e Pierre Waché ha portato delle nuove bocche dei radiatori, molto più piccole rispetto al passato, ed anche delle pance riviste, il tutto per cercare di aumentare l’efficienza aerodinamica.

Rispetto al solito, la Red Bull è stata meno devastante, con Perez che ha anche avuto un brutto incidente nel corso delle prime libere, finendo a muro dopo pochi minuti. Verstappen ha comunque messo in mostra un ottimo long run nel finale del turno pomeridiano, dopo qualche difficoltà iniziale nel trovare il giusto bilanciamento.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le prove libere

Max Verstappen e la sua squadra dovranno fare un lavoro ben preciso per cercare di risolvere i problemi della Red Bull, in quello che è stato il peggior venerdì dell’anno assieme a quello di Monaco. Il campione del mondo, nel corso dell’intervista rilasciata a “SKY Sport F1“, ha duramente criticato il nuovo format.

Infatti, in qualifica si girerà con gomma Dura in Q1, con la Media in Q2 e con la Soft in Q3, e questo ha portato ad un lavoro del tutto diverso nel corso del venerdì. Super Max non è affatto d’accordo con la novità che farà il proprio esordio tra poche ore, e dalle sue parole ciò è ben chiaro.

Ecco cosa ha dichiarato Verstappen: “Ci sono state delle limitazioni per via del nuovo format di qualifica. Non abbiamo voluto sprecare troppi set di gomme per prepararci al meglio in vista del sabato. Questo è un peccato, perché c’era molto pubblico oggi sulle tribune, e non abbiamo potuto regalare sufficiente spettacolo. Dobbiamo vedere bene ciò che è accaduto e cercare di migliorare la situazione, perché così si risparmiano troppe gomme, non è corretto“.

Super Max ha poi aggiunto: “Gli aggiornamenti? Credo sia difficile interpretare i dati, ma prima di tutto sarà importante verificare che tutto sia ben correlato con la galleria del vento. In generale, la vettura non ha dato un feeling negativo. C’era un minimo di sottosterzo, ma quando sono uscito per la seconda volta per il long run, l’auto era molto competitiva. Capire come siamo messi a livello di giro secco è complesso, ma la macchina resta comunque molto forte“.