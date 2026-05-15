Formula 1, la battaglia sui motori nasconde una rivoluzione: chi controllerà davvero il futuro del Circus?

Dietro il dibattito sui motori del 2030 si gioca una sfida politica ed economica che può cambiare per sempre la Formula 1.

La discussione sul futuro dei motori in Formula 1 non riguarda soltanto la tecnologia. Dietro il confronto tra power unit elettrificate e possibili ritorni a soluzioni più semplici, come un V8 aspirato supportato dal KERS, si nasconde una battaglia molto più ampia: quella per il controllo politico ed economico del Circus.

Negli ultimi anni la Formula 1 ha cambiato pelle. I numeri raccontano una crescita impressionante: il fatturato complessivo del campionato è passato dai 2,1 miliardi di dollari del 2021 ai 3,9 miliardi del 2025. Una trasformazione che ha rivoluzionato gli equilibri interni e reso i team vere aziende globali, capaci in alcuni casi di registrare utili superiori ai 100 milioni di dollari all’anno.

La Formula 1 non dipende più dai costruttori

Quando vennero definite le attuali power unit, il contesto era completamente diverso. La Formula 1 viveva ancora una forte dipendenza economica dalle case automobilistiche ufficiali, considerate indispensabili per garantire stabilità e sopravvivenza al campionato.

L’uscita di scena di Honda — poi rientrata — e l’incertezza legata a Renault spinsero FIA e Formula 1 ad accettare compromessi tecnici importanti pur di attirare nuovi costruttori. La strategia, almeno inizialmente, funzionò: Honda tornò ufficialmente nel progetto, Audi annunciò il proprio ingresso e Red Bull avviò il programma Powertrains, anche per mancanza di alternative concrete sul mercato.

Oggi però il quadro è cambiato radicalmente. La Formula 1 è diventata economicamente molto più forte e non ha più bisogno di piegarsi completamente alle esigenze delle case automobilistiche. Inoltre, alcune convinzioni che sembravano certezze appena cinque anni fa si sono rivelate meno solide del previsto.

Nel 2021 molti costruttori erano convinti che il motore a combustione interna fosse destinato a sparire progressivamente nel medio periodo, sostituito dall’elettrico. Una transizione che appariva inevitabile. Ma il mercato globale dell’auto ha preso direzioni differenti e quella previsione non si è concretizzata con la rapidità immaginata.

Non a caso il responsabile tecnico FIA, Nikolas Tombazis, ha recentemente ribadito un concetto molto chiaro: la Formula 1 deve evitare di diventare “ostaggio” delle strategie industriali dei grandi marchi automobilistici. Una dichiarazione che fotografa perfettamente il nuovo momento storico dello sport.

Motori più semplici per cambiare gli equilibri politici

Dietro l’idea di una power unit meno complessa non ci sarebbe soltanto una questione di costi o spettacolo. Il vero obiettivo potrebbe essere molto più strategico: ridurre il peso politico dei costruttori ufficiali all’interno della Formula 1.

Semplificare ciò che sta tra serbatoio e cambio significherebbe abbattere enormemente i costi di sviluppo e aprire la porta anche a produttori indipendenti. Uno scenario che richiama inevitabilmente il modello Cosworth, protagonista per oltre vent’anni nel Circus come fornitore privato di motori competitivi per numerosi team clienti.

La possibilità di avere costruttori indipendenti rappresenterebbe una sorta di “assicurazione” per la Formula 1. Se un grande marchio decidesse improvvisamente di lasciare il campionato, i team avrebbero comunque alternative concrete senza ritrovarsi in crisi tecnica o economica.

Ma c’è anche un altro aspetto, forse ancora più delicato: quello politico. Oggi molte squadre clienti finiscono inevitabilmente per allinearsi alle posizioni dei fornitori di motori all’interno della Formula 1 Commission. I rapporti di forza sono evidenti e spesso influenzano votazioni e decisioni strategiche.

L’esistenza di alternative indipendenti cambierebbe completamente questi equilibri, riducendo l’influenza dei team ufficiali e delle grandi case automobilistiche nella governance dello sport.

Il 2030 sarà un bivio decisivo

La scelta della motorizzazione prevista per il 2030 o il 2031 sarà quindi molto più di una semplice decisione tecnica. Sarà un passaggio cruciale per capire chi avrà davvero il controllo della Formula 1 del futuro.

Se verrà confermata una filosofia fortemente elettrificata e altamente tecnologica — anche in forma ridimensionata — significherà che i costruttori avranno mantenuto il loro peso dominante. Se invece si opterà per una soluzione più semplice, accessibile e meno costosa, il Circus potrebbe entrare in una fase completamente nuova.

Le case ufficiali continueranno inevitabilmente a essere protagoniste, ma il loro potere politico e tecnico potrebbe diminuire sensibilmente. E per la Formula 1 sarebbe una rivoluzione silenziosa, ma potenzialmente epocale.