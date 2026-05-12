Ferrari, allarme simulatore: Hamilton boccia Maranello. Smedley duro: “Così sei fregato”

Hamilton critica la correlazione tra simulatore e pista Ferrari. Smedley avverte: “Così lo sviluppo si blocca”.

Il weekend di Miami ha lasciato strascichi pesanti in casa Ferrari. A far discutere non sono soltanto i risultati in pista, ma soprattutto le dichiarazioni di Lewis Hamilton, che ha puntato il dito contro il lavoro svolto al simulatore di Maranello, definendolo poco affidabile rispetto ai dati raccolti durante il fine settimana di gara.

Parole che hanno inevitabilmente acceso il dibattito tecnico attorno alla Scuderia e che hanno trovato eco anche nelle riflessioni di Rob Smedley, ex ingegnere Ferrari, intervenuto nel podcast High Performance per analizzare il momento delicato del team italiano.

Hamilton deluso: “Il simulatore non ha aiutato”

Dopo il Gran Premio di Miami, Hamilton ha ammesso di aver vissuto un fine settimana complicato, segnato da una preparazione che non avrebbe trovato riscontri concreti in pista. Secondo il sette volte campione del mondo, infatti, le indicazioni ottenute dal simulatore Ferrari non si sarebbero rivelate coerenti con il comportamento reale della monoposto.

Una situazione che ha inevitabilmente compromesso il lavoro sul setup e la competitività durante il weekend americano. Tanto che il britannico avrebbe deciso di mettere temporaneamente da parte il simulatore, dichiarando di non volerlo più utilizzare nel prossimo futuro.

Un segnale forte, che evidenzia quanto il tema della correlazione tra dati virtuali e pista sia oggi cruciale in Formula 1, soprattutto in un’epoca in cui lo sviluppo delle monoposto passa in larga parte attraverso strumenti digitali e simulazioni avanzate.

Smedley avverte Ferrari: “Si entra in un circolo vizioso”

A commentare le parole di Hamilton è stato Rob Smedley, storico ingegnere Ferrari tra il 2004 e il 2013. L’inglese non ha nascosto le difficoltà che una situazione simile può generare all’interno di un team di Formula 1.

“È un’esperienza piuttosto demoralizzante”, ha spiegato Smedley, sottolineando come la mancanza di correlazione tra simulatore, galleria del vento e pista possa diventare un problema enorme sotto il profilo tecnico.

Secondo l’ex ingegnere di Maranello, quando gli strumenti di simulazione non restituiscono dati affidabili, il rischio è quello di dover ripartire praticamente da zero nel processo di sviluppo della vettura.

“Se simulatore e galleria del vento non trovano corrispondenza con ciò che accade in pista, bisogna tornare indietro e rifare tutto il lavoro di ingegneria”, ha spiegato.

Una dinamica che rischia di rallentare pesantemente la crescita della monoposto, soprattutto considerando le limitazioni regolamentari imposte ai team sul tempo utilizzabile in galleria del vento.

Il vero rischio per la Rossa

Il nodo centrale, secondo Smedley, riguarda proprio lo spreco di risorse. Ferrari potrebbe infatti essere costretta a utilizzare il tempo disponibile non per migliorare la vettura, ma per comprendere le cause delle discrepanze tecniche.

Ed è qui che arriva la frase più dura dell’ex ingegnere britannico:

“Se devi usare il tuo tempo per capire perché l’auto non funziona invece che per svilupparla, allora, tecnicamente parlando, sei fottuto”.

Una fotografia brutale ma efficace del momento che potrebbe attraversare la Scuderia. In Formula 1, infatti, la velocità nello sviluppo è fondamentale e ogni rallentamento rischia di compromettere un’intera stagione.

Le parole di Hamilton e l’analisi di Smedley lasciano dunque emergere interrogativi importanti sul lavoro tecnico Ferrari. E mentre il mondiale prosegue, a Maranello sarà fondamentale ritrovare rapidamente quella correlazione tra simulatore e pista che rappresenta uno dei pilastri della Formula 1 moderna.