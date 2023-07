F1, la Red Bull rischia grosso? Trovato un clamoroso trucco sul Budget Cap

La Red Bull sta dominando la F1 ad effetto suolo, ma su di lei ci sono sempre polemiche. Ecco cosa è trapelato in queste ore.

Il mondiale di F1 si avvicina all’undicesima tappa, che verrà disputata in questo fine settimana sul tracciato di Budapest. Da queste parti, il successo lo scorso anno andò a Max Verstappen, che rimontò dalla decima posizione con una prova da fenomeno. Il campione del mondo ha tutte le carte in regola per ripetersi, puntando al nono successo.

Il dominio del team di Milton Keynes su questa era in cui l’effetto suolo è tornato protagonista in F1 è netto, ma c’è da dire che anche il figlio di Jos ci mette del suo, viste anche la grandi difficoltà che sta incontrando Sergio Perez. In questa fase però, non mancheranno i colpi di scena. Tra pochi giorni verranno resi noti i risultati delle analisi della FIA sul Budget Cap, e secondo le indiscrezioni, pare proprio che due squadre abbiano superato il limite imposto dal regolamento. La Red Bull ed un altro team sono sotto la lente di ingrandimento.

F1, il clamoroso trucco di Red Bull ed Aston Martin

La F1 si prepara ad un nuovo periodo ricco di polemiche, visto che per il prossimo 30 di luglio è previsto il responso sul Budget Cap della scorsa stagione. La FIA, in quella data, dovrebbe rendere noti i bilanci, con la Red Bull che avrà su di sé tutte le attenzioni dopo tutto ciò che è accaduto lo scorso anno.

In queste ultime ore, stanno emergendo delle voci a dir poco clamorose, che vedono protagonista proprio il team di Milton Keynes e l’Aston Martin, l’altra squadra che lo scorso anno fu colta in infrazione, anche se procedurale. Stando a quanto riportato da “Auto Motor und Sport“, la Red Bull e l’Aston Martin avrebbero trovato un clamoroso trucco.

Queste due squadre avrebbero trovato una zona grigia, contro la quale la FIA, in base all’attuale regolamento, non potrebbe avere margine di intervento. Nel giugno del 2022, la Red Bull presentò la RB17, una hypercar che rappresenta un progetto sperimentale, ed anche l’Aston ha fatto lo stesso con la sua Valkyrie.

Per lo sviluppo di queste vetture, sono stati effettuati dei test in pista, che potrebbero aver portato a dei vantaggi in F1, testando magari qualche tecnologia che ha regalato dati preziosi da applicare poi sulle monoposto. Un qualcosa del genere, invece, non vale per la Ferrari, che con la sua Hypercar disputa il FIA WEC ed ha vinto la 24 ore di Le Mans, e stiamo parlando della 499P.

Infatti, questo è un progetto che non ha nulla a che fare con la F1, e quindi non può dare alcun vantaggio. Ancora una volta, per via di questo Budget Cap, ci troviamo di fronte a polemiche senza fine, e siamo certi che non sia affatto finita qui. Red Bull ed Aston Martin si sono confermate le più smaliziate di tutte, ed i risultati gli danno ragione.