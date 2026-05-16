Verstappen-Le Mans, il sogno prende forma: Ford tratta con il campione Red Bull

Ford conferma i contatti con Max Verstappen per Le Mans: il campione olandese guarda sempre più al futuro endurance.

Il futuro di Max Verstappen potrebbe presto andare oltre i confini della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo non ha mai nascosto il desiderio di cimentarsi nelle gare endurance e, soprattutto, nella leggendaria 24 Ore di Le Mans. Quella che fino a poco tempo fa sembrava soltanto una suggestione adesso sta assumendo contorni decisamente più concreti.

Ford ha infatti confermato di aver avviato colloqui con il pilota olandese in vista di una possibile partecipazione futura alla storica corsa francese. Una notizia che ha immediatamente acceso la fantasia degli appassionati, anche perché coincide con il ritorno del marchio americano nel FIA World Endurance Championship con il programma Hypercar previsto per il 2027.

Ford pensa a Verstappen per il progetto Hypercar

L’annuncio è arrivato nel weekend del WEC di Spa-Francorchamps, dove il numero uno di Ford Racing, Mark Rushbrook, ha parlato apertamente della possibilità di vedere Verstappen al volante di una Hypercar americana a Le Mans.

“Ci piacerebbe molto vedere una cosa del genere. Ci sono molti fattori che devono allinearsi affinché accada, ma sarebbe incredibile sia per noi sia per lo sport”, ha dichiarato Rushbrook.

Parole che confermano come l’interesse di Ford sia reale e non soltanto una semplice idea di mercato. Tuttavia, il progetto non appare ancora vicino alla concretizzazione immediata. Lo stesso dirigente ha infatti escluso un coinvolgimento dell’olandese già nella stagione d’esordio del programma endurance prevista nel 2027.

Secondo Ford, integrare subito un pilota impegnato stabilmente ai massimi livelli della Formula 1 rappresenterebbe una sfida troppo complessa, soprattutto dal punto di vista logistico e tecnico.

Contatti avviati dal 2023: il legame con Red Bull

I rapporti tra Ford e Verstappen, però, non nascono oggi. Rushbrook ha rivelato che i primi colloqui risalgono addirittura all’inizio del 2023, periodo in cui venne annunciata anche la partnership tecnica tra Ford e Red Bull per il nuovo ciclo regolamentare della Formula 1 in arrivo dal 2026.

Ed è proprio il futuro della F1 uno dei fattori che potrebbe influenzare le prossime decisioni del campione olandese. Nonostante un contratto con Red Bull valido fino al 2028, Verstappen ha espresso più volte dubbi e perplessità sui regolamenti tecnici che entreranno in vigore dal 2026.

Il pilota non ha mai nascosto di non apprezzare completamente la direzione intrapresa dalla categoria, arrivando persino a ventilare l’ipotesi di un addio anticipato qualora le nuove monoposto non dovessero convincerlo.

Nel frattempo, la FIA ha cercato di correggere alcuni aspetti delle future normative, eliminando ad esempio la prevista suddivisione al 50% tra motore termico ed elettrico dal 2027. Resta però da capire se queste modifiche saranno sufficienti per trattenere Verstappen a lungo nel Circus.

Nürburgring oggi, Le Mans domani

Nel frattempo il campione del mondo continua ad avvicinarsi concretamente al mondo endurance. La prossima settimana Verstappen debutterà infatti alla 24 Ore del Nürburgring, esperienza considerata da molti osservatori come un ulteriore passo verso un futuro approdo a Le Mans.

La passione dell’olandese per le gare di durata è nota da tempo. In passato aveva persino immaginato di disputare la 24 Ore di Le Mans insieme a Fernando Alonso e a suo padre Jos Verstappen, in un equipaggio che avrebbe avuto un enorme richiamo mediatico. Un progetto che, almeno per ora, sembra però essere stato accantonato.

Negli ultimi anni diversi piloti provenienti dalla Formula 1 hanno dimostrato quanto il passaggio all’endurance possa essere vincente. Sia Fernando Alonso sia Nico Hülkenberg sono riusciti a conquistare il successo nella celebre gara francese, confermando il fascino irresistibile di Le Mans anche per i protagonisti del Circus.

Ford prepara il ritorno ai vertici dell’endurance

Nel frattempo Ford sta costruendo le basi del proprio ambizioso programma WEC. Il costruttore americano ha già annunciato l’ingaggio dell’ex pilota Williams Logan Sargeant, insieme a Seb Priaulx e Mike Rockenfeller, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2010 con Audi.

La nuova Hypercar sarà sviluppata su un telaio Oreca LMP2 e monterà un potente motore V8 aspirato da 5,4 litri progettato internamente.

L’obiettivo è chiaro: riportare Ford ai vertici dell’endurance mondiale. E, chissà, magari avere un giorno proprio Max Verstappen come uomo simbolo del progetto destinato a conquistare Le Mans.