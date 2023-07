F1, “incidente” pazzesco prima della gara: figuraccia in casa Red Bull in diretta

Il GP d’Austria della F1 si è concluso tra mille polemiche, ma c’è stato anche un momento divertente. Ecco cosa è accaduto.

Il Gran Premio d’Austria di F1 ha visto trionfare, ancora una volta, un’inarrestabile Max Verstappen, che si è imposto per quarta volta in carriera in questa gara, la quinta sulla pista del Red Bull Ring, visto che nel 2021 vinse anche il GP della Stiria. Contro uno così non c’è nulla da fare, e si può lottare solo per il secondo posto.

Questa volta, la piazza d’onore è stata appannaggio di Charles Leclerc, che con la sua Ferrari ha impedito la doppietta Red Bull, chiudendo davanti a Sergio Perez. Dopo la gara, come saprete, si è scatenato il caos a causa dei track limits, con Carlos Sainz e Lewis Hamilton retrocessi al sesto ed all’ottavo posto.

La F1 deve sistemare tante cose per pensare di poter tornare quella di un tempo, visto che lo spettacolo è del tutto assente e le regole non fanno altro che creare il caos più assoluto. Tuttavia, prima della partenza c’è stato un episodio molto divertente, che però si sarebbe potuto trasformare in una catastrofe.

F1, follia prima della partenza della gara

La F1 non regalerà emozioni fortissime in questa stagione, ma uno degli episodi più clamorosi dell’intero fine settimana si è verificato prima della partenza. Il Circus odierno cerca sempre modi più assurdi per creare show, e ciò è valido sia per quanto accade in pista che per tutto il contorno, ma stavolta qualcosa è andato storto.

Prima del via, infatti, sul tracciato del Red Bull Ring stavano letteralmente “atterrando” tre stuntman, dopo aver compiuto una sorta di volo grazie a degli zaini-jet che gli permettevano di restare in aria, un’operazione sicuramente rischiosa, ma che di solito non ha mai causato gravi problemi.

Tuttavia, tutti gli spettatori presenti per godersi il GP d’Austria di F1 hanno passato attimi di apprensione quando, a pochi metri dall’atterraggio, uno dei ragazzi protagonisti di questa show è caduto per via di un piccolo guasto, che per fortuna si è verificato ad altezza molto bassa. Gli stuntman erano dotati dell’attrezzatura necessaria per attutire l’impatto, ovvero il jetpack, e non ci sono stati problemi particolari per l’uomo che è caduto a terra.

Uno dei mini-reattori che erano agganciati all’imbragatura ha avuto un malfunzionamento, sbilanciando il ragazzo e portandolo ad impattare con la pista, all’altezza della penultima curva. Ad osservare la scena un divertito Oscar Piastri, pilota della McLaren, che si stava godendo lo spettacolo all’interno del box della sua squadra prima della partenza.

L’espressione del pilota, come si vede bene nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “EL TRASCENDENTAL“, dà l’impressione che stia per scoppiare a ridere, ma si è ovviamente dovuto trattenere. Per fortuna, l’uomo protagonista del piccolo incidente non ha riportato conseguenze.

In questo caso, nella sfortuna ci si è messa la buona sorte, visto che se fosse capitato anche a 10-15 metri di altezza superiore, staremmo parlando di una potenziale tragedia. In vista del prossimo anno, qualora si volesse organizzare di nuovo questo spettacolo, sarà il caso di controllare al meglio tutte le attrezzature per evitare altri guai.