Leclerc spiega la rinascita Ferrari, poi frena gli entusiasmi: ecco cosa c’è da fare

Charles Leclerc si è preso un bel secondo posto in Austria, su una Ferrari finalmente competitiva. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio d’Austria ha visto trionfare, ancora una volta, Max Verstappen, che è letteralmente invincibile con la sua Red Bull. Sergio Perez, partito 15esimo, ha rimontato alla grande chiudendo terzo, ed in mezzo alle due RB19 troviamo una gran Ferrari, con Charles Leclerc che può sicuramente dirsi molto soddisfatto del risultato finale.

La SF-23 è stata chiaramente la seconda forza in Austria, con un netto vantaggio nei confronti di Mercedes ed Aston Martin che su questa pista sono sparite dai radar, battute anche dalla McLaren di un grande Lando Norris che è giunto quinto, dietro a Carlos Sainz che ha disputato una gara strepitosa.

Leclerc ha vissuto un week-end sulle montagne russe, visto che venerdì ha ottenuto un gran secondo tempo in qualifica dopo delle prove libere complicate, per poi andare in difficoltà con le basse temperature e la pioggia del sabato. Alla domenica, le condizioni sono tornate simili al primo giorno di lavoro, ed infatti il monegasco è riuscito a tornare alle performance che ci potevamo aspettare.

Charles deve ringraziare il grande lavoro di Sainz, che ha tenuto dietro per molti giri un Perez che altrimenti avrebbe potuto impensierire la seconda piazza del monegasco, il quale ora guarda a Silverstone con tanta voglia di fare bene, su una pista che ci dirà molto dei miglioramenti fatti dal Cavallino.

Infatti, queste ultime due piste dove la SF-23 è stata competitiva, come il Canada e l’Austria, erano molto atipiche ed in grado di mascherare i problemi di chi ha poco carico aerodinamico, ma domenica prossima non ci saranno scusanti. Se la Ferrari si ripeterà anche lì, significherà che la crescita è stata realmente importante.

Leclerc, ecco le sue parole alla fine della gara

Charles Leclerc è sceso dalla sua Ferrari con un mezzo sorriso, anche se non era di certo troppo entusiasta visto il grande ritardo che ancora accusa dalla Red Bull di Max Verstappen. Il monegasco vuole vincere, ma sa che per farcela servirà ancora parecchio tempo in condizioni normali.

Ecco il suo commento: “Abbiamo fatto un buon lavoro da venerdì ad oggi, siamo riusciti ad ottimizzare quello che abbiamo. Nella Sprint Race non sono stato competitivo, ma sono contento di essere tornato sul podio. Gli aggiornamenti che abbiamo portato sulla macchina mi fanno sentire più a mio agio. Questa è una buona cosa per il futuro, la squadra ha fatto un lavoro eccezionale ad anticipare gli sviluppi, anche se è ovvio che c’è tanto lavoro da fare ancora“.

Verstappen ha poi aggiunto: “Max e Checo erano ovviamente molto più veloci, ma siamo andati bene. Se ho cercato di superare Max al primo giro? Sì, volevo guadagnare quella posizione, anche se poi sapevamo che tenerlo dietro sarebbe stato molto più difficile. Comunque, è stato molto bello salire sul podio, soprattutto dopo le ultime gare che furono complesse. Cosa mi aspetto da Silverstone? Quella è una pista molto diversa, siamo sempre andati molto bene e speriamo di poterci divertire ancora“.