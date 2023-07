24 ore di Spa, Gara: vince la BMW, sesta posizione per Valentino Rossi

La 24 ore di Spa vede imporsi la BMW #98 del Rowe Racing, mentre Valentino Rossi è buon sesto. Male le Ferrari.



L’edizione 2023 della 24 ore di Spa ha visto trionfare la BMW M4 GT3, in particolare, la #98 del Rowe Racing. A trionfare sono stati Marco Wittmann, Philipp Eng e Nicholas Yelloly, ovvero l’equipaggio che si era già imposto a Monza e che però era stato beffatto dalla Ferrari alla 24 ore del Nurburgring.

Si è trattato di un gran bel riscatto per questo terzetto, che era partito dalle retrovie, ma che ha gestito la gara in maniera perfetta, con una strategia che si è rivelata vincente. Beffata la Mercedes AMG GT3 #88 dell’Akkodis-ASP Team, quella affidata al nostro Raffaele Marciello, assieme a Jules Gounon e Timor Boguslavskiy, i quali si sono arresi dopo ben 537 giri di puro spettacolo.

Il terzo posto è di un’Audi R8 LMS, in una 24 ore di Spa totalmente dominata dalle case tedesche. A completare il podio ci ha pensato la #17 dello Scherer Sport con Luca Engstler, Kelvin van der Linde e Nicki Thiim, i quali hanno comandato per lunghi tratti, ritrovandosi però fuori dalla lotta per la vittoria nel momento più importante

Si può considerare molto positiva la gara di Valentino Rossi, che sulla BMW #46 del team WRT condivisa con Maxime Martin ed Augusto Farfus è giunta sesta. La vettura in questione non è mai stata la più veloce in assoluto, ma con una grande regolarità si è presa un bel piazzamento, in attesa di migliorare ancora in chiave futura.

24 ore di Spa, spettacolo e tante emozioni in Belgio

Va detto che Valentino Rossi è cresciuto molto sulle quattro ruote, e questo sesto posto alla 24 ore di Spa, la gara di riferimento per il Fanatec GT World Challenge e le GT3 in generale, può lusingarlo. Tornando alla classifica generale, il quarto posto è stato appannaggio della Porsche 911 GT3 R #92 del Manthey EMA, affidata a Kevin Estre, Julien Andlauer e Laurens Vanthoor. Anche questo modello ha condotto per lunghi tratti, ma nel finale non ne ha avuto per giocarsi il primo posto sino in fondo.

BMW clinches its 25th victory at the legendary 24 Hours of Spa! 🏆🎉 The #98 BMW M4 GT3, driven by Eng, Wittmann, and Yelloly, seals the record-breaking win. A moment of pure pride and celebration for the BMW family! 🙌💙 #Spa24h pic.twitter.com/MEFzXRwHqB — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) July 2, 2023

Quinta un’altra Porsche, la #96 del Rutronik Racing, con Thomas Preining, Laurin Heinrich e Dennis Olsen. Detto del sesto posto della vettura di Valentino Rossi, scorrendo la classifica troviamo in settima piazza l’Audi #11 del team Comtoyou, con al volante Christopher Haase, Gilles Magnus e Frederic Vervisch.

Dietro di loro c’è un’altra R8 LMS, la #40 del team Tresor Orange 1, con Ricardo Feller, Mattia Drudi e Dennis Marschall. Nona piazza per la Mercedes #777 del team AlManar con Lucas Auer, Luca Stolz e Fabian Schiller. La top ten è stata completata dalla McLaren #5 di Tom Gamble, Charles Fagg e Dean Macdonald.

Male, invece, le Ferrari 296 GT3 gestite da AF Corse-Francorchamps Motors, che non hanno mai avuto il passo nonostante la partenza dalla prima fila della #51. Questa vettura, affidata ad Alessio Rovera, Robert Schwartzman e Nicklas Nielsen è stata anche brevemente al comando nelle prime fasi, ma una foratura l’ha fatta poi precipitare indietro. La vettura ha poi subito tanti problemi ed ha chiuso 44esima, mentre la #71 di Daniel Serra, Antonio Fuoco e Davide Rigon non è andata oltre una modesta 11esima posizione, non certo soddisfacente.