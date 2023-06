Valentino Rossi torna in pista: ecco gli orari della 24 ore di Spa

Arriva l’appuntamento più atteso dell’anno per Valentino Rossi, che correrà la 24 ore di Spa-Francorchamps. Ecco gli orari e le info utili.

Per Valentino Rossi è tempo di tornare al volante dopo quasi un mese di sosta, visto che sabato e domenica si correrà la 24 ore di Spa-Francorchamps, la tappa più attesa ed importante del Fanatec GT World Challenge. Si tratta della gara di durata più ambita nel mondo delle GT3, ed è davvero impossibile pensare di fare un pronostico sui favoriti.

Infatti, al via ci saranno ben 71 auto, divise in diverse categorie, con quella destinata ai PRO che è quella da seguire con più attenzione. Il “Dottore”, lo scorso anno, chiuse al 17esimo posto, ma era al volante dell’Audi R8 LMS, mentre nel 2023 guiderà la BMW M4 GT3, rigorosamente con il #46 e gestita dal team WRT.

Il pilota di Tavullia dividerà il volante con Maxime Martin ed Augusto Farfus, due piloti super esperti di questa tipologia di gare e da sempre legati alla casa di Monaco di Baviera. Valentino Rossi arriverà in Belgio rinvigorito dal successo in Gara 2 nella Road to Le Mans, la gara di contorno della 24 ore, ottenuta assieme a Jerome Policand.

Senza nulla togliere al nove volte campione del mondo del Motomondiale, il livello di Spa-Francorchamps sarà ben più alto, e ripetere quel risultato sarà molto complicato. Tuttavia, il “Dottore” è nettamente migliorato sulle quattro ruote, ed ha tutte le carte in regola per giocarsi un bel piazzamento.

Valentino Rossi, ecco gli orari della gara dell’anno

La 24 ore di Spa-Francorchamps è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per chi ama le gare endurance, in particolare quelle riservate alle GT3. Per il secondo anno consecutivo, al via ci sarà anche Valentino Rossi, ma non c’è solo lui tra gli spunti interessanti, visto che il tricolore è ben presente anche in altre squadre.

Uno dei grandi favoriti è Raffaele Marciello, che correrà sulla Mercedes AMG GT3 #88 dell’Akkodis-ASP Team assieme a Timor Boguslavskiy e Jules Gounon. Attenzione anche alle due Ferrari 296 GT3, che debutteranno in questa gara, e che saranno gestite da AF Corse-Francorchamps Motors.

La #51 sarà affidata a Robert Schwartzman, Nicklas Nielsen ed Alessio Rovera, mentre la #71 sarà nelle mani di Daniel Serra, Davide Rigon ed Antonio Fuoco, con quest’ultimo che ha messo a referto la pole position alla 24 ore di Le Mans sulla 499P Hypercar e che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Dunque, Valentino Rossi avrà una bella concorrenza da fronteggiare, ma già concludere la gara con un posizionamento tra i primi dieci potrebbe essere considerato un buon risultato visto l’altissimo livello presente in pista. A questo punto, non resta che attendere l’inizio dell’azione, e siamo sicuri che il divertimento non mancherà di certo.

Di seguito trovate gli orari del prossimo fine settimana:

Giovedì 29 giugno

Prove libere 1:

11:20

Prove libere 2

18:10

Qualifiche

21:20 (Diretta sul canale YouTube del Fanatec GT World Challenge)

Prove libere in notturna

23:00

Venerdì 30 giugno

Superpole

20:35 (Diretta sul canale YouTube del Fanatec GT World Challenge)

Sabato 1 luglio

Gara