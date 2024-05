FIAT Panda, l’attesa cresce: il render svela il design della quarta gen

Sta per arrivare la quarta serie della FIAT Panda. Le linee della rappresentazione grafica vi lasceranno senza fiato.

La Panda è tra le vetture più amate dagli italiani. Di auto di piccole dimensioni economiche sul mercato ve ne sono tante, ma nessuna è apprezzata quanto l’entry level della FIAT. Sin dalla prima serie la city car del brand piemontese ha entusiasmato per versatilità, robustezza e affidabilità. Il design squadrato, senza fronzoli, ha saputo coinvolgere, favorevolmente, giovani e bambini.

La Panda ha la caratteristica di essere agile in città, senza rinunciare ad una dotazione ricca. Per i 125 anni della FIAT verrà lanciata, a luglio, la nuova serie. La prima gen fu disegnata dal mitico Giorgetto Giugiaro nel 1980. Si trattava di una vettura inarrestabile, specialmente nella versione 4X4. La seconda, invece, prodotta nel 2003 è nata dall’estro di Giuliano Biasio per Bertone, mentre l’ultima versione commercializzata nel 2012 è stata progettata nel centro stile FIAT sotto la guida di Roberto Giolito.

Oltre 8 milioni di Panda si sono vendute in 43 anni di storia. La Panda più longeva è stata la prima. Nella primissima serie, equipaggiata del motore bicilindrico raffreddato ad aria della 126, vennero impostate le linee classiche squadrate che caratterizzano il design dei successivi modelli. La Panda divenne l’auto intelligente per affrontare gli spostamenti nella caotiche giungle urbane. Nel 1983 arrivò anche la versione S, che con Panda 30 e la Panda 45, aveva degli allestimenti migliori. Generazione dopo generazione gli italiani hanno avuto la possibilità di guidare la regina delle utilitarie. A distanza di tanti anni è ancora in cima alle classifiche di vendita.

La rappresentazione grafica della nuova Panda

La nuova Panda dovrebbe arrivare anche in versione con batterie agli ioni di litio e, data la transizione in atto, potrebbe essere la vettura più impattante del 2024. Il Gruppo Stellantis necessita di un'auto alla spina che possa diffondersi in ogni angolo del Belpaese. Il prezzo rappresenterà la chiave del suo successo. L'occhio vuole la sua parte e nella rappresentazione grafica realizzata dagli specialisti di Manhoub 1 sono emerse linee squadrate futuristiche.

La nuova Panda seguirà le linee della concept car Centoventi. La casa piemontese ha già lasciato intuire il design della futura city car, promettendo una grande autonomia e linee all’avanguardia. Il render esprime al 100% il nuovo corso FIAT. Dopo la 500 full electric, la Panda potrebbe essere la prossima regina del mercato elettrico.