Ford sotto accusa, c’è un problema con questo modello: aperta un’inchiesta

La Ford ha iniziato a puntare da qualche tempo sul sistema di guida autonoma BlueCruise, ma ora le cose si mettono male. I dettagli.

Quello della guida autonoma è un tema molto delicato, ma che tiene banco in tutto il pianeta. La Tesla è stata la pioniera di questa tecnologia, ma anche per lei le polemiche non sono mancate. Infatti, negli USA ci sono state varie cause legate ad incidenti, in alcuni casi anche mortali, che sembrano aver avuto la causa proprio in guasto del Self Driving System, ed ora, ci sono dei guai anche per la Ford, altro colosso del mondo delle quattro ruote.

La casa di Detroit, in tempi più recenti, ha introdotto il sistema BlueCruise, e nel mese di luglio scorso, lo lanciò in Spagna, diventando il primo produttore ad offrire questo approccio alla guida autonoma in Europa. Il debutto avvenne sulla Ford Mach-E, ma non è dalle nostre parti che si sono verificati episodi molto spiacevoli. Infatti, negli USA è partita una vera e propria inchiesta su degli incidenti che potrebbero essere stati causati dal sistema, ed ora andremo ad esporvi quanto accaduto.

Ford, l’NHTSA ora apre un’inchiesta su BlueCruise

Sul sito web “Carscoops.com“, è stata ufficializzata la notizia relativa all’inchiesta aperta dalla NHTSA sul sistema BlueCruise della Ford. In base a quanto emerso, pare che due incidenti mortali siano stati causati proprio da questo sistema di guida autonoma, ed entrambi hanno visto come protagonista la Mustang Mach-E, che di notte si sarebbe scontrata in due occasioni contro delle auto parcheggiate in sosta.

Il fatto che entrambi gli incidenti si siano verificati con il buio ha alimentato dei dubbi sul fatto che questa tecnologia sia stata messa in crisi dall’assenza della luce del sole, e che il sistema potrebbe non aver calcolato bene il percorso da seguire.

Il funzionamento di BlueCruise è molto particolare, in quanto permette al conducente di staccare le mani dal volante, purché resti con gli occhi fissi sulla strada davanti a sé, un approccio che nessun costruttore ha seguito in termini di guida autonoma.

Sarà importante seguire quelli che saranno gli sviluppi di questa vicenda, dal momento che la situazione appare, oggi, molto complessa. La Ford ha in programma di far sbarcare in più paesi la sua nuova tecnologia, ma è chiaro che questo doppio incidente, che ricordiamo, è stato fatale in entrambi i casi, potrebbe rallentare il percorso di crescita del prodotto.