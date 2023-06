Quanto guadagna il vincitore della 24 ore di Le Mans? Scopriamo le cifre

La 24 ore di Le Mans è la gara più bella del mondo, ed oggi vi sveleremo le cifre che spettano a chi la riesce a vincere.

Il 2023 non è una grande annata per il motorsport mondiale, visto che la F1 e la MotoGP sono dominate da due costruttori come la Red Bull e la Ducati, la quale passeggia anche in Superbike. Un barlume di speranza ce l’ha dato la 24 ore di Le Mans, che ci ha regalato un’emozione straordinaria.

La vittoria è andata alla Ferrari 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi, grazie ad un lavoro strepitoso di AF Corse e del reparto Competizioni GT del Cavallino, curato dal grande Antonello Coletta. La casa di Maranello ha piazzato un’impresa, battendo un marchio come la Toyota che da anni dominava alla 24 ore di Le Mans. Pochi giorni dopo, in quel di Maranello è andata in scena una splendida parata delle Hypercar Rosse, che hanno regalato spettacolo ai tifosi ed agli abitanti del modenese.

Il successo alla maratona francese è stato un qualcosa di storico, che ha fatto capire quanto la casa italiana sia ancora viva dopo anni di brutte figure in F1. A questo punto, andiamo a vedere quanto guadagnano i vincitori della gara più famosa e bella di tutto il mondo del motorsport, anche se le cifre che abbiamo trovato vanno prese con le pinze.

24 ore di Le Mans, ecco quanto guadagna chi la vince

Per quello che riguarda gli stipendi dei piloti del FIA WEC, e che quindi prendono parte anche alla 24 ore di Le Mans, non siamo a conoscenza delle cifre esatte. Vi possiamo dire con certezza che, ai tempi dell’Audi dei primi anni della scorsa decade, il più pagato del mondiale endurance era André Lotterer, tre volte vincitore della maratona francese e campione del mondo WEC nel 2012, all’epoca il migliore in assoluto della categoria.

Lui percepiva uno stipendio annuale di 1,5 milioni di euro dal colosso di Ingolstadt, ma dei piloti odierni non sappiamo molto. Ciò di cui siamo a conoscenza è invece la cifra che corrisponde al montepremi per chi vince la 24 ore di Le Mans. In particolare, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado avrebbero così assicurato 40 mila euro ad AF Corse, visto che, in giro per il web, questa è l’unica cifra che abbiamo trovato in corrispondenza della domanda riportata nel titolo.

A nostro parere, è un premio in denaro piuttosto basso considerando l’importanza di questa gara, che nel 2023, vista la grande quantità di costruttori partecipanti in top class, è tornata ai fasti di un tempo. Ogni pilota che sale sul podio a Le Mans, inoltre, si assicura uno splendido modello di orologio Rolex offerto dagli organizzatori.

Tra la maratona francese ed il produttore di orologi di lusso, infatti, c’è da sempre una grande collaborazione, e non è la sola gara endurance che è sponsorizzata da questo marchio. Tanto per farvi un esempio, la 24 ore di Daytona ha il nome Rolex impresso nella propria denominazione, a conferma di un grande impegno di questo colosso nel motorsport.