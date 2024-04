Elettrico e benzina spazzati via: Toyota si butta sul carburante del futuro

La Toyota è pronta a rinnovare sempre di più il mercato automobilistico e ora elettrico e benzina sembrano il passato.

Tra i colossi automobilistici che nel corso della propria storia hanno dimostrato di potersi imporre con una serie di innovazioni tecnologiche incredibili, vi è sicuramente la Toyota. La casa nipponica è una di quelle che ha dimostrato di sapersi aggiornare, cercando di puntare su nuove forme di alimentazioni per le auto già ben prima rispetto agli obblighi istituzionali.

Proprio perché l’elettrico fu sperimentato da Toyota già diversi anni fa, la casa giapponese ora è considerata quasi come una “dissidente” verso questi propulsori. Non mancano di certo i modelli a impatto zero e soprattutto vi è un grande sviluppo delle auto ibride per quanto concerne il colosso giapponese.

Toyoda però, il numero uno del Gruppo, ha dichiarato più volte che per lui l’elettrico non toccherà mai più del 33% del mercato globale. Questo fa sì che si dovrà continuare a progettare delle auto termiche, lavorando moltissimo su quelli che saranno i carburanti sintetici meno inquinanti, ma allo stesso tempo anche su interessanti alternative.

Il futuro non si appresta a essere né solo termico né solo elettrico, ma bensì misto e soprattutto ricco come no mai di opportunità. Per questo motivo da un po’ di tempo si sta parlando in modo sempre più concreto del lancio di una serie di automobili che saranno alimentate a idrogeno, un cambiamento che potrebbe dare il via a una nuova Era nel settore.

Toyota Mirai: il modello a idrogeno del futuro

Ci sono naturalmente ancora degli aspetti da dover migliorare quando si parla di auto a idrogeno, per esempio le modalità con la quale si ha la possibilità di rifornire l’auto. Questo però non limita il fatto che la Toyota ha saputo progettare un modello straordinario con la Mirai, con questa che si fa apprezzare per qualità e prestazioni.

Siamo di fronte a una berlina molto elegante, tanto è vero che si mostra con una lunghezza di 498 cm, una larghezza di 189 cm e un’altezza di 147 cm, il che la rende omologata per cinque persone. Una vettura che internamente prevede un display centrale che è dedicato esclusivamente all’infotainment e al controllo del sistema elettrico di trazione. Il progetto si basa sull’utilizzo della piattaforma modulare GA-L.

Il motore a idrogeno presente sulla Mirai è in grado di erogare un massimo di 182 cavalli, il che fa sì che questo veicolo sia in grado di toccare un picco massimo di 175 km/h. Il costo di partenza per questo modello è di 69 mila Euro, certamente non poco per un’auto che fino al 2023 la si poteva rifornire solo a Mestre e a Bolzano, ma ora si punta a dare vita a 38 stazioni nel Belpaese.

Il punto di forza dell’idrogeno rispetto all’elettrico è l’autonomia. Le batterie infatti devono essere spesso dosate e dopo poche centinaia di chilometri, ecco che ci si deve fermare per ricaricare. La Toyota invece dichiara ben 700 km di autonomia con un pieno di idrogeno, con i tempi di rifornimento che sono ben più bassi rispetto a quelli delle vetture elettriche.