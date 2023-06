Valentino Rossi, adesso c’è il grande annuncio: decisione presa per il futuro

Valentino Rossi ha fatto un annuncio molto importante, ufficializzando un qualcosa di cui si era già parlato. Ecco le sue parole.

Sono giorni di festa per Valentino Rossi, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella sua nuova carriera sulle quattro ruote. Il pilota di Tavullia si è infatti imposto in Gara 2 nella Road to Le Mans, la gara di contorno della mitica 24 ore che è andata in scena in questo fine settimana sul tracciato francese.

Il pilota di Tavullia, che correva in coppia con il transalpino Jerome Policand sulla BMW M4 GT3 #46 del team WRT, si è imposto in Gara 2, nella quale era partito dalla pole position. L’evento si è deciso proprio nel finale, con il “Dottore” che ha superato la Porsche rivale prendendosi la seconda posizione alla curva di Tertre Rouge, con una manovra da vero veterano delle quattro ruote.

In seguito, davanti a lui c’era solo la Ferrari 296 GT3 #51 dell’AF Corse, affidata a Kei Cozzolino ed Hiroshi Koizumi, i quali hanno tagliato il traguardo in prima posizione. Tuttavia, a causa di un’infrazione, gli è stata comminata una penalità che li ha fatti retrocedere in fondo alla classifica, consegnando all’equipaggio del team di Vincent Vosse una clamorosa prima posizione.

Dunque, per Valentino Rossi è stato il momento della gioia, una soddisfazione unica considerando che si trattava anche della sua prima partecipazione sul tracciato di Le Mans, escluse ovviamente le gare della MotoGP che però si disputavano sulla pista Bugatti e non quella de la Sarthe.

In pochi pensavano che questo risultato potesse essere conseguito già in questo evento, ed ora si inizia a parlare in modo importante anche di futuro. Infatti, il pilota di Tavullia sta già pensando a ciò che potrebbe accadere nel 2024, quando la casa di Monaco di Baviera tornerà alla 24 ore di Le Mans.

Valentino Rossi, ormai è ufficiale il debutto a Le Mans

La 24 ore di Le Mans ha visto la BMW vincere per l’ultima volta nel 1999, anno dopo il quale non ha più corso in top class, concentrandosi sulle categorie GT. Nel 2024 ci sarà il grande ritorno, e per Valentino Rossi è l’occasione della vita. Sin dal ritiro dalla MotoGP, il “Dottore” ha parlato più volte del sogno di correre la gara delle gare, la più bella del panorama motorsportivo mondiale, e tutto ciò si potrebbe concretizzare tra pochi mesi.

Il pilota di Tavullia è infatti pilota ufficiale BMW, ed il marchio tedesco schiererà nel 2024 la sua LMDh, ovvero la M Hybrid V8, che ha debuttato in IMSA quest’anno e che è pronta a sbarcare anche nel FIA WEC. In un’intervista post-gara riportata da “Motorsport.com“, Valentino Rossi ha fatto capire che è già fatta per l’edizione del prossimo anno.

Ecco le sue parole: “Siamo davvero contenti ed orgogliosi per la grande vittoria, avevamo fatto vedere un gran passo sia nelle prove libere che nelle qualifiche, ci era mancata solo la fortuna in Gara 1, ma in Gara 2 ci siamo rifatti alla grande. Non poteva esserci un modo migliore per prepararci alla 24 ore del prossimo anno“.