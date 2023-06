Road to Le Mans, Gara 2: storico trionfo per Valentino Rossi!

La seconda ed ultima gara della Road to Le Mans vede Valentino Rossi vincere per la prima volta con la BMW M4 GT3.

La storia si è compiuta sul tracciato de la Sarthe, dove Valentino Rossi ha portato a casa la vittoria in Gara 2 nella Road to Le Mans, la gara di contorno della 24 ore che scatterà nella giornata di domani, con due Ferrari 499P che partiranno dalla prima fila. Il “Dottore” ha riscattato una Gara 1 da incubo, chiusa in tredicesima piazza, riuscendo a convertire in vittoria la pole position conquistata.

Il successo del pilota di Tavullia è arrivato in coppia con Jerome Policand, ma è la modalità che è stata davvero incredibile. Infatti, la BMW M4 GT3 #46 gestita dal team WRT si è imposta in classe GT3 tagliando per seconda la linea del traguardo, alle spalle della Ferrari 296 #51 dell’AF Corse con Kei Cozzolino ed Hiroshi Koizumi, che però hanno subito una penalità.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ed il suo compagno di squadra francese hanno così festeggiato il successo nella Road to Le Mans, un risultato a dir poco storico. Questa è la prova provata della grande versatilità di Valentino Rossi, che in pochi mesi è riuscito ad adattarsi ad una macchina del tutto nuova, che già lo aveva visto ben figurare nelle tappe precedenti.

Infatti, il “Dottore” aveva ottenuto un terzo posto alla 24 ore di Dubai di inizio gennaio, per poi giungere secondo in Gara 2 nel Fanatec GT World Challenge sulla pista di Brands Hatch. Valentino Rossi è esploso di gioia dopo la vittoria, festeggiando come non mai dentro all’abitacolo, quasi come se fosse tornato ai tempi d’oro nelle moto.

Pensate che l’ultima vittoria in una gara ufficiale, Valentino Rossi l’aveva ottenuta in MotoGP nel 2017, imponendosi ad Assen nel Gran Premio d’Olanda di quell’anno. Ora c’è davvero da essere orgogliosi di questo ragazzo, che si è rimesso in gioco a 44 anni e che vuole continuare a stupire sulle auto da corsa, e c’è la sensazione che sia solo l’inizio.

Road to Le Mans, impresa storica per Valentino Rossi

La Road to Le Mans del 2023 ha regalato delle emozioni incredibile, ed ora Valentino Rossi può davvero sognare in grande. Infatti, il suo grande obiettivo è quello di correre con la Hypercar della BMW, vale a dire la M Hybrid V8, nella 24 ore di Le Mans vera e propria, con questo gioiello che arriverà qui il prossimo anno in classe regina.

Va fatto un applauso anche al compagno di squadra Jerome Policand, che aveva fatto segnare la pole position, ma che nella gara di ieri aveva commesso diversi errori, compromettendo un possibile finale da podio per la sua M4 GT3 #46. Adesso, invece, c’è solo da festeggiare.

La classifica assoluta di questa splendida Gara 2 della Road to Le Mans vede imporsi la Ligier JSP 320-Nissan #97 del Cool Racing, padrona della classe LMP3 nelle mani di David Droux e Luis Sanjuan. La gara è stata davvero spettacolare, e c’è da dire che vanno fatti i complimenti a tutti i protagonisti, nessuno escluso.