Stoner, spuntano foto sui social: guardate dove si trova in questo momento

Casey Stoner è una leggenda vivente della MotoGP, ed in questi giorni è tornato in Italia. Ecco dove è andato con la famiglia.

Uno dei volti più amati dai tifosi dell’intera storia della MotoGP è quello di Casey Stoner, due volte campione del mondo e vero e proprio fenomeno. Considerando quello che era il suo talento, avrebbe potuto vincere tanto di più, pur non avendo portato a casa neanche un mondiale nelle categorie minori, esattamente come Fabio Quartararo.

L’australiano ha regalato il primo titolo mondiale della storia alla Ducati nel lontano 2007, quando riuscì a dominare la stagione piegando Valentino Rossi, e chiudendo i conti con largo anticipo, nel magico Gran Premio del Giappone di Motegi, quello in cui la corsa fu vinta dal nostro Loris Capirossi.

Stoner era in grado di fare una differenza mostruosa, perché dobbiamo ricordarci che la Ducati di quel periodo non era affatto quella di oggi, che si è ormai abituata a demolire gli avversari. All’epoca, la casa di Borgo Panigale faceva la differenza solo a livello di motore, ma per il resto, era molto scorbutica e praticamente nessuno riusciva a guidarla, tranne il nativo di Southport.

Dopo il titolo del 2007, Casey non riuscì a ripetersi nel triennio successivo, anche se arrivarono molte vittorie di tappa, regalando spettacolo ad ogni fine settimana. In seguito, l’australiano decise di lasciare la Ducati e di spostarsi alla Honda, ripetendo l’impresa di qualche anno prima.

Infatti, sia con la Ducati che con la Honda, Casey fu in grado di vincere il titolo mondiale piloti al primo anno con le due squadre, visto che con i giapponesi portò a casa l’alloro iridato nel 2011. In quella stagione, non ci fu nulla da fare per nessuno, ma poi arrivò l’annuncio del ritiro, che lo portò a smettere già dall’anno dopo.

L’addio di Casey fu un bruttissimo colpo per la MotoGP, ma poi si venne a scoprire che la sua malattia, ovvero la sindrome della stanchezza cronica ed anche una forma di depressione, avevano avuto un impatto devastante sulla sua tenuta mentale, togliendo di mezzo un grande campione.

Stoner, vacanze a Roma con la sua famiglia

Casey Stoner è sempre stato un grande amante dell’Italia, e l’ennesima conferma ci è arrivata in questi giorni. Il due volte campione della MotoGP, infatti, ha caricato questo post sul suo profilo Facebook, nel quale si mostra assieme alla sua famiglia nel centro di Roma, dove non aveva mai portato i suoi cari.

Infatti, nella didascalia del post, ha scritto: “Finalmente siamo riusciti a portare le ragazze in questa fantastica città“. L’ex Ducati ed Honda era con sua moglie Adriana e le due figlie, Caleya Maria ed Alessandra Maria, ed a giudicare dalle loro espressioni, sembrano davvero entusiasti del luogo di villeggiatura che hanno scelto.

Stoner, la moglie e le figlie si sono fatti fotografare davanti al Colosseo, alla Fontana di Trevi e poi di fronte ad un bel piatto di pasta, che solo a Roma regala dei sapori così tanto speciali. Si è trattato di un viaggio sicuramente da ricordare per la famiglia australiana, che ha così ritrovato il calore del nostro paese.